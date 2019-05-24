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Ренаціоналізація ПриватБанку: в НБУ розповили, що станеться та скільки це буде коштувати

Нацбанк змушений буде знову визнати ПриватБанк неплатоспроможним у разі реалізації рішення суду про скасування його націоналізації.


Практична реалізація рішення апеляційного суду про скасування націоналізації ПриватБанку призведе до скасування відповідних рішень Нацбанку й уряду і повернення банком 155 млрд грн, внесених державою в капітал, описав можливий сценарій заступник глави НБУ Олег Чурій.

«Ми можемо фантазувати, що станеться в разі негативного рішення апеляційного суду... Капітал ПриватБанку - 147 млрд грн. Якщо відняти 155 млрд грн, матимемо величезну діру в капіталі, точніше, в активах. І Нацбанк знову визнає банк неплатоспроможним», - описав він можливий сценарій на Шведсько-українському бізнес-форумі в Києві у четвер, повідомив Інтерфакс-Україна.

Чурій зазначив, що в такому разі банк буде передано Фонду гарантування вкладів фізосіб, який вимагатиме в уряду ОВДП для виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам, а фонд, у свою чергу, прийде по їхню монетизацію до Нацбанку.

«Матимемо вплив і на валютний ринок, і на інфляцію», - сказав заступник глави НБУ. Він зазначив, що Нацбанк не має права коментувати рішення судів, проте події, що відбуваються, є ризиком для ринку.

Серед інших судових рішень, які ставлять під сумніви здатність Нацбанку відповідати за стабільність гривні й банківської системи, він назвав визнання незаконними перевірок НБУ.


"ОБКОМ"

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24 Мая 2019 08:59

 

 

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