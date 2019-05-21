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Місія МВФ прибула до Києва оцінювати реформи попередників нової влади

Новий транш, мабуть, не дадуть, проте й старий не відберуть.


Сьогодні в Україні починає свою роботу місія Міжнародного валютного фонду, повідомляє РБК-Україна.

Місія МВФ прибула, щоб надати оцінку українським реформам, які уряд зобов’язався провести в межах програми співпраці. Зокрема, серед вимог МВФ до України було зрівняння цін на газ для населення з ринковими цінами, проведення реформи у банківському секторі, зменшення розміру дефіциту державного бюджету, запровадження кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Місія перебуватиме в Україні 2 тижні.

За підсумками роботи місії мають ухвалити рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 млрд доларів.

ДИВ. ТАКОЖ: JP Morgan: цього року Україна навряд чи отримає транш МВФ


"ОБКОМ"

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21 Мая 2019 10:02

 

 

Після повернення І. Бені Коломойського кого ще слід очікувати на гостинній землі українських аеропортів?

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