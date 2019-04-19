До уваги клієнтів ПриватБанку: в НБУ запевнили, що захищатимуть ваші заощадження, «не переймайтеся»

Чи то радіти, чи швидко зняти депозити…

Національний банк «відкрито говорить» про свої подальші кроки в ситуації навколо визнання незаконною націоналізацію ПриватБанку, аби переконати клієнтів банку, що НБУ захищатиме їхні права і заощадження. Про це в ефірі програми «Нині вже» на Громадському заявила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

За її словами, НБУ збирав брифінг 18 квітня і говорив про свої наступні кроки в цій ситуації, аби клієнти ПриватБанку й інших банків «не переживали».

«Щоби були впевнені, що ми захищатимемо їхні права, їхні заощадження, а також права всього народу України, який є акціонером ПриватБанку», — наголосила вона.

Рожкова нагадала, що якби в 2016 році ПриватБанк не націоналізували, то його б довелося ліквідувати, а тоді банк мав 20 мільйонів клієнтів.

«Треба згадати історію. ПриватБанк, перед тим, як було прийнято рішення про націоналізацію, було визнано неплатоспроможним, банк мав від’ємний капітал, банк втратив ліквідність, і на момент прийняття рішення про націоналізацію банк мав картотеку — невиконані зобов’язання перед клієнтами», — сказала вона.

Саме тому рішення про націоналізацію було дійсно вимушеним, наголосила Рожкова.

«Зважаючи на обсяг операцій ПриватБанку, на його частку на фінансовому ринку, якби не націоналізація, альтернативний шлях один — це його ліквідація, а це 20 мільйонів на той час клієнтів, зараз вже 22 мільйони», — пояснила заступниця голови НБУ.

Вона також упевнена, що рішення суду є несправедливим і суперечить закону.

«По суті, подібні рішення судів демонструють зневагу до законодавства, оскільки націоналізація Приватбанку відбулася відповідно до чинного, підкреслюю, і на сьогодні чинного законодавства України. Подібні рішення судів можуть розхитувати ситуацію», — резюмувала Рожкова.

Нагадаємо, 18 квітня — за три дні до другого туру виборів — Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов олігарха Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації ПриватБанку.

Мінфін оскаржив це рішення.