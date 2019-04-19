 

19 апреля

12:21

«Двотурові» кандидати витратили за агітаційний тиждень 147 млн

11:59

В. РаБоЛьовочкін: Кремль про Зеленського небагато знає і нічого не чекає – проте можливі розмови про дешевий газ і контрольований Донбас

11:16

До уваги клієнтів ПриватБанку: в НБУ запевнили, що захищатимуть ваші заощадження, «не переймайтеся»

11:08

Доба ООС: «Великоднє перемир'я» не відбулося, є поранений

00:26

Зеленський вже «кинув» свого ЗЕксперта Харебіна. Той погрожує прес-конференцією і інтерв’ю

18 апреля

23:07

Порошенко пропонує ГПУ і СБУ вивчити можливість відкриття справи за неправосудне рішення щодо ПриватБанку

21:52

Звіт спецпрокурора Мюллера: Манафорт обговорював «автономну республіку» на Донбасі на чолі з Януковичем

21:23

У Чистий четвер Рада ухвалить мовний закон

20:49

Сьогодні РНБО розгляне ситуацію з денаціоналізацією ПриватБанку

20:04

«Два російських раби за кожен голос! Нех… шастать!» - телеглядачам РФ перекладуть зміст дебати Порошенка і Зеленського

19:41

Курченко отримав шанс повернути у власність Одеський НПЗ

19:25

Порошенко звернувся до людей: країні потрібен Порошенко

19:11

Інший суддя заблокував рахунки банку Януковича-«Стоматолога»

19:00

«CтадіонТакСтадіон»: ЦВК відклала дебати на «Суспільному»

18:43

Гройсмана «цікавіть» збереження грошей вкладників ПриватБанку

15:00

2 сцени, 4 концерти… 2 прихлопи, 3 притопи: очільник «Суспільного» розповів про порядок проведення дебатів на НСК

13:00

РФ вирішила експортувати нафту та бензин до України лише за «окремими дозволами»

11:57

«Реформування» ДФС навпіл: суд зупинив конкурс на посаду голови митниці

11:31

Луценко передумав йти у відставку: цього «професійного юриста» хвилює «абсолютно дилетантська» команда Зеленського

10:29

«Просунутий хлопець» Зеленський не проти зближення з найбільш «нетрадиційним» персонажем своїх скетчів

09:35

Генеральний блазень пошуткував: Луценко зізнався, що жодного «списку недоторканих» від посла США не отримував, навпаки - він сам пропонував послу скласти цей реєстр

09:01

Суд розблокував рахунки банку Януковича-«Стоматолога»

08:14

Доба ООС: одного українського військового поранено, знищено двох окупантів

17 апреля

13:57

«Порошенко2019» теж кличе людей на НСК: жодних «фаєрів, дудок, барабанів»… Зброю, мабуть, теж краще залишити вдома

12:33

Подробиці резонансних терактів: російський диверсант-невдаха «ожив», вбивця Шаповала втік

11:19

Порошенко виступив на телеканалі, діяльність якого парламент вважає загрозою нацбезпеці

11:00

Від переможця у другому турі виборів українці більш за все очікують зниження тарифів

08:58

Порошенко отримав першій транш за «захист правди»

08:39

Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено трьох окупантів

16 апреля

17:28

«Троїстий пакт»: обидві команди і стадіон «Олімпійський» підписали угоду про змагання 19 квітня

До уваги клієнтів ПриватБанку: в НБУ запевнили, що захищатимуть ваші заощадження, «не переймайтеся»

Чи то радіти, чи швидко зняти депозити…


Національний банк «відкрито говорить» про свої подальші кроки в ситуації навколо визнання незаконною націоналізацію ПриватБанку, аби переконати клієнтів банку, що НБУ захищатиме їхні права і заощадження. Про це в ефірі програми «Нині вже» на Громадському заявила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

За її словами, НБУ збирав брифінг 18 квітня і говорив про свої наступні кроки в цій ситуації, аби клієнти ПриватБанку й інших банків «не переживали».

«Щоби були впевнені, що ми захищатимемо їхні права, їхні заощадження, а також права всього народу України, який є акціонером ПриватБанку», — наголосила вона.

Рожкова нагадала, що якби в 2016 році ПриватБанк не націоналізували, то його б довелося ліквідувати, а тоді банк мав 20 мільйонів клієнтів.

«Треба згадати історію. ПриватБанк, перед тим, як було прийнято рішення про націоналізацію, було визнано неплатоспроможним, банк мав від’ємний капітал, банк втратив ліквідність, і на момент прийняття рішення про націоналізацію банк мав картотеку — невиконані зобов’язання перед клієнтами», — сказала вона.

Саме тому рішення про націоналізацію було дійсно вимушеним, наголосила Рожкова.

«Зважаючи на обсяг операцій ПриватБанку, на його частку на фінансовому ринку, якби не націоналізація, альтернативний шлях один — це його ліквідація, а це 20 мільйонів на той час клієнтів, зараз вже 22 мільйони», — пояснила заступниця голови НБУ.

Вона також упевнена, що рішення суду є несправедливим і суперечить закону.

«По суті, подібні рішення судів демонструють зневагу до законодавства, оскільки націоналізація Приватбанку відбулася відповідно до чинного, підкреслюю, і на сьогодні чинного законодавства України. Подібні рішення судів можуть розхитувати ситуацію», — резюмувала Рожкова.

Нагадаємо, 18 квітня — за три дні до другого туру виборів — Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов олігарха Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації ПриватБанку.

Мінфін оскаржив це рішення.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

19 Апреля 2019 11:16

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (126)

Ні, «камбек» вже неможливий (57)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 