 

10 апреля

21:46

Уряд вирішив: усі «кремлівські консерви» в України вскрито – російськи банки для консервування більш не потрібні

21:05

У п’ятницю Макрон теж отримає матеріали для аналізу: до нього приїдуть і Порошенко, і Зеленський

18:02

Влада Черкас не дозволить штабу Порошенка прикрашати вулиці міста портретами «покидька Путіна»

16:56

До відома Авакова: обвинувальний акт у справі про поліцейську перестрілку в Княжичах вже у суді

16:20

На Кабміні «гарант Конституції де-факто» Аваков пішов проти чинного гаранта

16:15

Уряд погодив звільнення голів Одеської та Херсонської ОДА

15:51

Медведчук вже встиг скасувати одне з «перших рішень» сценаристів перемоги Зеленського на виборах

10:57

Кличко знов згадав свою мрію щодо Гідропарку

08:04

Доба ООС: одного окупанта знешкоджено повністю, чотирьох – частково

09 апреля

21:44

11,67% Бойка Медведчука так надихнули бойовиків і його кремлівського кума, що вони схвалили й план Медведчука. А українці – і поготів?

18:00

Радник Порошенка пояснив появу портретів огидного Путіна на вулицях України - на бордах Порошенка

16:46

КОЛманда преЗЕдента розіслала свій перший «темник»: ЗМІ попередили, що не треба ні про що питати ні Зеленського, ні нардепа Лещенка

15:34

Завтра з’ясується, хто кому Аваков: уряд отримав від Порошенка подання на звільнення голови Одеської ОДА

15:02

НАБУ обшукує Державну судову адміністрацію в Києві

14:15

«Буцімто Порошенко мені друг, а Зеленський ворог»: президент Білорусі теж дебатує – «наодинці з собою», як Марк Аврелій

13:02

На Донеччині загинув сапер ДСНС, ще двох поранено

11:41

Парубій підтвердив заяву «нечисті православної»: суд визнав дії спікера ВР під час ухвалення закону про перейменування церков протиправними

10:56

В Україні днями відбудеться висадка елітних десантників США

09:44

Народний посіпака Авакова проголосив очільника МВС «гарантом Конституції де-факто» і закликав «бунтівників» у регіонах опиратися забаганкам Києва

09:17

Порошенко спрогнозував результати «дебатів» між Зеленським і Путіним

09:01

Доба ООС: один український військовий загинув, троє отримали поранення

08 апреля

22:48

У штабі Зеленського заявили, що юрист Коломойського – лише «друг» кандидата-шоумена. В НАБУ кажуть дещо інше

22:30

Уряд вирішив: поліграф – двигун реформ в «Укроборонпромі»

21:45

Творці «Слуги народу» вибачилися за те, що крім «позитивного» героя Зеленського у серіалі присутні і негативні персонажі

21:27

У Порошенка дійшли висновку, що проводити дебати згідно закону - це вже занадто

10:19

Генерал-поліцаю з прав людини РФ не сподобалось, що полонений українець спілкувався з єврокомісаром англійською (фото)

08:13

Доба ООС: окупантам дорого коштувало поранення українського військового

00:03

Бліцкриг від Зеленського: щоб закінчити війну, треба «припинити стрілянину» та платити пенсії жителям ОРДЛО

07 апреля

21:12

Кандидат у президенти Порошенко визнав, що отримав низку оцінку на занадто «важкому уроці»

16:47

Відсьогодні виборці можуть змінити місце голосування

Уряд вирішив: усі «кремлівські консерви» в України вскрито – російськи банки для консервування більш не потрібні

Кабінет міністрів розширив перелік товарів з Російської Федерації, на постачання яких введено ембарго, включивши до нього банки для консервування, пляшки і скляні ємності для харчових продуктів і напоїв.


Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні в середу, доповнивши перелік заборонених до ввезення з РФ товарів, спочатку затверджений ним у грудні 2015 року, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з проектом постанови, до переліку внесено банки для консервування (стерилізаційні банки), пляшки для харчових продуктів і напоїв із безбарвного і кольорового скла ємністю від 0,15 л до 2,5 л і більше, а також скляні ємності для харчових продуктів і напоїв різної ємності.

Крім цього, ще однією постановою до списку заборонених до ввезення з РФ товарів внесено формалін, карбамідно-формальдегідний концентрат і смоли, пружини для візків вантажних вагонів, електроапаратуру для комутації, яка використовується в пристроях залізничної автоматики.

Крім цього до переліку включено електричні провідники для напруги понад 1 тис. В.

Постанови набувають чинності через 10 днів із дня опублікування.

У грудні 2018 року Кабмін продовжив обмеження на імпорт деяких товарів із Російської Федерації до 31 грудня 2019 року.

30 грудня 2015 року Кабінет міністрів затвердив перелік заборонених для ввезення в Україну російських товарів. Цей список неодноразово доповнювали.


Українська правда

Версия для печати  Версия для печати

10 Апреля 2019 21:46

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (72)

Ні, «камбек» вже неможливий (32)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 