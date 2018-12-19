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Пік-2019: СБ і МВФ надали Гройсману впевненості

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітав рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду про запуск нової програми співпраці з Україною обсягом $3,9 млрд і рішення Ради директорів Світового банку про надання країні гарантій на підтримку державної політики на суму $750 млн.


«Це важлива підтримка для нас, адже вона дає змогу фінансово впевнено пройти 2019 рік - піковий з урахуванням обсягу запланованих боргових виплат», - написав В.Гройсман на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Прем'єр зазначив, що протягом останніх років влада України стабілізувала економічну ситуацію і в країні вже 11 кварталів поспіль спостерігається економічне зростання.

«На 2019 рік є збалансований бюджет і фундамент для переходу на трирічне бюджетне планування. Співпраця з міжнародними партнерами дає можливість спокійно пройти наступний рік і продовжувати реформи», - підсумував В.Гройсман.

Як повідомлялося, 18 грудня Рада директорів Світового банку ухвалила рішення про надання Україні фінансової гарантії на суму $750 млн. Також увечері того самого дня Рада директорів Міжнародного валютного фонду за підсумками засідання затвердила нову програму співпраці з Україною в рамках механізму stand-by (SBA). Відповідно до прес-релізу фонду, обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько $3,9 млрд.


Інтерфакс-Україна

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19 Декабря 2018 11:04

 

 

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