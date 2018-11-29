«Як тільки - так відразу», - запевнила голова МВФ президента України

МВФ очікує виконання Україною умов для SBA до 10 грудня - і потім вже відбудеться засідання ради директорів фонду.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард позитивно оцінила поточний рівень співпраці з Україною і статус підготовки нової програми фінансування stand-by, анонсувавши можливість проведення ради директорів фонду для її затвердження в грудні цього року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Усі попередні умови (prior actions), як очікується, українська влада виконає до 10 грудня 2018 року, і після цього буде швидко скликано засідання ради директорів для обговорення програми stand-by», - ідеться в заяві К.Лагард у четвер за підсумками телефонних переговорів із президентом України Петром Порошенком.

За її словами, представники МВФ продовжують вивчати ключові параметри держбюджету України на 2019 рік. Попередній аналіз документа є задовільним, відповідно, процес оцінки буде завершено незабаром.

Крім цього, сторони обговорили можливість надання фондом технічної допомоги Україні у сфері поліпшення адміністрування оподаткування, щоб податкова система з одного боку сприяла прискоренню економічного зростання, з іншого - гарантувала стійкість обслуговування боргових зобов'язань.

«Ми підтвердили позитивні й обопільні відносини між Україною і МВФ», - наголосила К.Лагард.

Як повідомлялося, Україна розраховує на ухвалення радою директорів фонду в грудні рішення про відкриття нової 14-місячної програми підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року та спливала в березні 2019 року. Передбачається, що програма stand-by обсягом близько $3,9 млрд допоможе Україні підтримувати макростабільність у період проведення президентських і парламентських виборів у 2019 році, коли на країну чекають також пікові виплати за зовнішнім боргом.

Верховна Рада минулого тижня затвердила держбюджет-2019 із дефіцитом до 2,3% ВВП, що було однією з умов затвердження програми, проте необхідний іще аналіз ухваленого документа щодо відповідності до досягнутих домовленостей.

Крім того, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має переглянути тарифи на теплову енергію для теплокомуненерго (ТКЕ) після того, як уряд з 1 листопада підвищив ціни на природний газ для населення і ТКЕ на 23,5%.