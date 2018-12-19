МВФ схвалив програму для України на $3,9 млрд

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила програму підтримки економічної політики (stand-by arrangement, SBA) на суму $3,9 млрд і перший кредитний транш на $1,4 млрд, повідомив президент України Петро Порошенко.

«Як і домовлялися з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, Рада директорів МВФ ухвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму $3,9 млрд. Схвалено і рішення про виділення в рамках цієї програми першого траншу на $1,4 млрд , що відбудеться вже найближчим часом», - написав він на своїй сторінці в «Фейсбук» у вівторок ввечері, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Мінфін України уточнив, що очікує надходження першого траншу до 25 грудня цього року.

Як повідомлялося, Україна розраховувала на прийняття радою директорів Фонду рішення про відкриття нової 14-місячної програми підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року і яка закінчується в березні 2019 року. Передбачається, що програма stand-by обсягом близько $3,9 млрд допоможе Україні підтримувати макростабільність у період проведення президентських і парламентських виборів в 2019 році, коли на країну чекають також пікові виплати із зовнішнього боргу.

У Національному банку України оцінювали суму 1-го траншу в межах $1,4-1,9 млрд, також розраховуючи, що кошти надійдуть до 25 грудня.