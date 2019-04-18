Гройсмана «цікавіть» збереження грошей вкладників ПриватБанку

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не хоче політизувати питання про задоволення Окружним адміністративним судом м. Києва позову бізнесмена Ігоря Коломойського про незаконність націоналізації ПАТ КБ «ПриватБанк».

«Мене цікавить збереження грошей вкладників і державних ресурсів. Рішення Ради національної безпеки і оборони за рішенням Національного банку саме передбачало те, щоб врятувати і докапіталізувати банк державою для того, щоб забезпечити стабільність грошей вкладників. Це і було зроблено державою», - сказав В .Гройсман в ефірі телеканалу «Прямий» у четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Що стосується рішення суду, то, за словами прем'єра, «усе решта юристи з'ясують у рамках судової системи».

«Я не хочу нічого політизувати в цьому питанні, ніякої політики. Є рішення суду, буде відповідне оскарження відповідними органами, зокрема і Нацбанком, оскільки він є регулятором банківської системи», - сказав В.Гройсман, відповідаючи на запитання, чи може рішення суду бути пов'язано з тим, що один із кандидатів у президенти нібито наближений до бізнесмена Ігоря Коломойського.

Серед іншого він зазначив, що наразі ПриватБанк перебуває в хорошому стані і стабільно функціонує.