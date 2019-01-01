ДО СВЯТА ВЕСНИ І ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ «Баби!! Ви що - дури?!» Телеканал «1+1» Ібені (Ігоря «Бені» Коломойського) почав новий рік з рішучого руйнування остогидлих радянських традицій – у вигляди вітання українського народу в останні хвилини старого року виключно «першим обличчям держави». Так тримати, відчайдушні хлопці, - попереду є ще щось!..

У новорічну ніч на цьому телеканалі вирішили смачно плюнути в святкові тарілки президенту, «порохоботам», ну і усім, кому не було чим зайнятися у останні хвилини минулого року, ніж дивитися «гуморески» від «Вечірнього кварталу» чи слухати співи Поплавського на президентському каналі «Прямий». Проте - так їм і треба: бо реготати від жартів про «термос-томос» можливо лише тоді, коли відчуваєш хронічну нудоту від свого особистого життя і нескінчену скорботу по Петросяну, якого вже не кожного дня на телеекрані побачиш (на відміну від незмінного фронтмена каналу «1+1» Зеленського). Тобто: за декілька хвилин до початку нового року на «Плюсах» замість вітання президента врубили витання від Володимира Зеленського, який таким чином повідомив про своє (ну звісно, не І. Бені ж!) рішення балотуватися у президенти. Ну й …й з ним, як то кажуть. Чимало що ми верземо, вислуховуємо або робимо у цю казкову ніч? Хто це пам’ятає наступного дня? Але сталося щось дійсно дивовижне. Чи то телеглядачам «Плюсів» вже дійсно шкода грошей на закуску, і саме вони - головна жертва масового «зубожіння» українців, чи то їм просто немає з ким посваритися в перший день нового року? – так чи інакше, вже сьогодні, 1 січня, у соцмережах спалахнула шалена дискусія. З приводу? - спитаєте ви. Зараз ми викладемо суть. Отже, одна шістка Бені Коломойського (гендиректор каналу «1+1» Олександр Ткаченко – на фото праворуч і в окулярах) підклала «під ялинку» іншу шістку Бені (В. Зеленського – на цьому фото він ліворуч, без окулярів) - нібито виключно через комерційні інтереси і відсутність дорогих серцю кожного глядача «Плюсів» кремлівських курантів в ефірі!.. Внаслідок чого, як ми вже казали, спочатку українці побачили Зеленського, а вже потім, коли телеглядачі почали стрибати від нового щастя, обійматися і кидатися петардами (тобто – у перші секунди нового року), на каналі у запису запустили вітання Порошенка. Згодом з’ясувалося, що хтось аж в захваті від цього новорічного «перфоманса» «Плюсів», бо побачив у цьому дешевому PR-шоу ознаку чогось «нового», навіть «європейського» (про майже аналогічну акцію російського блазня Задорнова 31 грудня 1991 р., мабуть, дехто вже забув). Хтось, навпаки, образився особисто і «за державу». Хтось (і таких, сподіваємося, більшість) ані фігню цю не дивився, ані на віртуальні барикади сьогодні, 1 січня, не вийшов. Проте чудово те, що головним блазнем в цій новорічній ляльковій виставі виявися Олександр Ткаченко!.. Спробу гендиректора «1+1» виправдати новорічну «гумореску» треба визнати ганебно невдалою: краще б Шура залишив свій язик у святковому салаті чи там, де він його зазвичай ховає. Натомість Ткаченко спробував щось пояснити. І десь о другій ночі відреагував у Facebook на «хвилю обурення» таким чином (мовою оригіналу, але без дурних «емодзі» Сашка): «Вот такой поворот в Новый Год. Сказать, что вы этого не ждали? Ну уж нет. Сказать, что не ждали перед Новым Годом прямо? Возможно. Тут важно - другое. Давно уж назрело время – другим - новым. И мы проснемся в Новом Году - с новыми возможностями и перспективами». Звісно, цей жалюгідний пафос нікого з його опонентів не переконав – проте іншим стало цікаво: а як Сашко виплутається з того, що намолов? І їхні сподівання виправдалися: Ткаченко згодом написав у коментарях ще більш відверту дурню! А саме: «Ми - комерційна телекомпанія. Це - радянська традиція показувати президентів під бій курантів. Курантів - вже давно нема, а ви все сумуєте. Втім - ми заяву президента показали. Бо ми віримо та робимо все задля нашої держави. Незважаючи на те, що нинішній президент робить проти нас». Тобто: всі, кому ця дешева і відверто політична (!) – і ніяка інша (ну немає у цьому нічого від «постмодернізму», шановні!) - клоунада здалася огидною і дешевою, - це «совки». А «Плюси» - такі собі незалежні комерсанти, «нічого особистого». Глядачам «1+1» залишається сподіватися, що Беня Коломойський до виборів не вигадає для Ткаченка і Зеленського ще більш «комерційне» і «прогресивне» завдання – бо хлопці довели, що здатні задовольнити свого господаря у будь-який спосіб… Проте – є варіанти. Простий приклад. За три тижня до виборів президента країна буде святкувати «8 березня». Й ось, уявіть, вмикають збуджені передчуттями українки – наші «матері, сестри, бойові подруги» - той самий «1+1». Очікують, що зараз побачать традиційне і улюблене від «Вечірнього кварталу» і Зеленського: п’яна та весела жінка, злий і тверезий чоловік у фартуху і з квітами, теща, тесть… оту всю звичайну для «ВК» гидоту (до речі – напрочуд «совкову»). Але замість цього вони побачать Зеленського, який кидає на підлогу букет і починає суворо волати з екрану щось на кшталт: «Баби! Ви що – дури совкові?!.. Зовсім довбанулися, вибачте… Досить вже жити згідно заповіту Клари Цеткін! Досить! Я ж – нове обличчя! Голосуйте за мене – і ви назавжди позбудитесь цього так званого свята «8 березня»! Ми йдемо до Європи! А якщо ви, любі мої, бажаєте гендерної рівності, а я раптом не вийду до другого туру виборів – то голосуйте далі лише за Юлію Володимирівну Тимошенко!..» Оце б було креативно, а головне – сміливо! Куди там тому вітанню з Новим роком… А головне, це задовольнить насамперед головного глядача «Плюсів» - пана Коломойського. Коротше, чекаємо від «Плюсів» і особисто Зеленського продовження їхнього новорічного експерименту! ПОВНИЙ Р.S. Коли вже здавалося, що пан Ткаченко пробив дно і заспокоївся нарешті, генеральний директор каналу «1+1» видав ще один пост у Facebook, після чого у жодної розумної людини на має залишитися жодних ілюзій (цитуємо мовою оригіналу – з усіма особливостями цього оригіналу): «Знаете, ведь все таки виртуальный мир не зря так назван. И когда на вас, а в данном случае на меня обрушивается свора ботов - как то хотелось бы себя сдерживать и не реагировать. Но я то знаю, кто хозяин этой своры, часто не существующих людей, а просто акаунтов. И вот это удивляет. Вы, что испугались, Петр Алексеевич, что на горизонте появился кто более умный, чем вы? Вы обозлились, что на его мнение не влияют ни деньги, ни олигархи, ни канал, а только мнение людей? Вы так мучаетесь, потому, что деньги он не крал ни у народа, и не обманывал партнеров? Да, Зеленский - другой. И да - новый. И мне часто не нравится. И что? Но примите этот мир таким какой он, есть, а не живите в виртуальном. Мы - то в «телике», - знаем какой этот мир. Потому что любим и ценим своего зрителя, и стараемся быть верными ценностям, из за которых случился 2014-ый». І цей незрівняний «чьос» хтось лайкає…

Євген КОСЯЧКОВ Версия для печати 01 Января 2019 21:28 Опубликовать Tweet





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