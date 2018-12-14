Кац продав «112 Україна». Гроші на телеканал знайшлись у нардепа з «Опоблоку» з податково-митницьким минулим

Власник швейцарської компанії Plirofories AG (володіла 100% телеканалів групи «112 Україна») Едуард Кац заявив про вихід із медіабізнесу в Україні та продаж телевізійного каналу.

Про повідомляється на сайті «112 Україна».

Водночас, як пише Інтерфакс-Україна, у держреєстрі фізичних та юридичних осіб-підприємців міститься інформація про те, що станом на сьогодні кінцевим бенефіціаром усіх шести телеканалів, що входять до групи «112 Україна», є Тарас Козак («Опозиційний блок») - член комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

На сайті телеканалу вказується, новий власник «з 1993 року працював у Державній податковій інспекції міста Львова. З 1998 року - в Державній податковій адміністрації у Львівській області на посадах заступника голови та першого заступника голови ДПА у Львівській області.

З 2003 року – начальник Західної регіональної митниці. З 2004 року – заступник голови Державної митної служби України - начальник Західної регіональної митниці, з 2005 по 2010 рік – заступник голови Державної митної служби України.

У 2011-2014 рр. – голова правління ПП «Прайвет Канселер».

З 2014 року – народний депутат України VIII скликання».