Вже завтра Піховшека і «мураєвщини» у телеефірі поменшає: «Ланет» припиняє трансляцію каналів NewsOne та «Наш»

Припинення трансляції пов'язане із закінченням строку дії договорів на право ретрансляції, а також з випадками порушень законодавства зі сторони телеканалів.

Київський провайдер «Ланет» з 1 січня 2019 року припинить трансляцію каналів NewsOne та «Наш». Про це повідомляється на сайті провайдера, інформує Detector.Media.

«З 1 січня 2019 року трансляцію телеканалів NewsOne та «Максі TV» («Наш») в мережі кабельного телебачення (як в аналоговому, так і в цифровому), а також у сервісі онлайн-телебачення «Ланет.TV» буде припинено у зв'язку із закінченням строку дії договорів на право ретрансляції, а також з випадками порушень законодавства зі сторони телеканалів, які траплялися протягом 2018 року», - йдеться в повідомленні.

У провайдера нагадали, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення нещодавно призначала позапланову перевірку щодо зміни структури власності телеканалу NewsOne, неодноразово оголошувала йому попередження за недотримання правил мовлення у дні пам'яті, а у серпні 2018 року винесла санкцію у вигляді попередження через порушення вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення», який забороняє транслювати передачі, виготовлені за період незалежності України, що містять популяризацію чи пропаганду «органів держави-агресора».

Каналу «Максі TV» також було оголошено попередження через недотримання умов ліцензії (зміна програмної концепції та логотипу). Окрім того, Нацрада відмовила телеканалу у переоформленні ліцензії.

Канал «Наш», у свою чергу, заявив, що вважає відмову провайдера транслювати канал «тиском на свободу слова». Відповідну заяву поширює прес-служба телеканалу.

Раніше Незалежна медійна рада дійшла висновку, що низка передач в ефірі телеканалу NewsOne протягом серпня — жовтня 2018 року транслювала мову ворожнечі та вислови, що виправдовували державу-агресора, а також порушувала журналістські стандарти.