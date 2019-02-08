|
|
|
ВИСТАЧИТЬ УСІМ
В черзі за булавою 44 кандидати
Сьогодні Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у президенти України.
ЦВК зареєструвала 44 кандидата на цю посаду. Вибори президента (перший тур) відбудуться 31 березня.
Інтерфакс-Україна наводить список кандидатів:
Балашов Геннадій - підприємець, лідер партії «5.10»
Безсмертний Роман - політик і дипломат, екс-віце-прем'єр-міністр України
Богомолець Ольга - народний депутат, голова комітету ВР з питань охорони здоров'я
Богословська Інна - екс-нардеп, лідер громадської організації «Віче України»
Бойко Юрій - народний депутат, кандидат від «Опозиційної платформи - За життя»
Бондар Віктор - народний депутат, голова партії «Відродження»
Ващенко Олександр - самовисуванець, громадська організація «Влада народу»
Вілкул Олександр - народний депутат, «Опозиційний блок - Партія миру та розвитку»
Габер Микола - лідер Патріотичної партії України
Гнап Дмитро – журналіст, висунутий партією «Сила людей»
Гриценко Анатолій - лідер партії «Громадянська позиція», екс-міністр оборони України
Данилюк Олександр - керівник громадської організації «Центр оборонних реформ»
Дерев'янко Юрій - народний депутат, член ради партії «Воля»
Добродомов Дмитро - народний депутат, лідер партії «Народний контроль»
Журавльов Василь - лідер партії «Стабільність»
Зеленський Володимир - художній керівник «Квартал 95», партія «Слуга народу»
Каплін Сергій - народний депутат, лідер «Соціал-демократичної партії»
Кармазін Юрій - екс-народний депутат, самовисуванець
Кива Ілля - лідер Соціалістичної партії України
Корнацький Аркадій - народний депутат, самовисуванець
Кошулинський Руслан - кандидат від партії «Свобода»
Кривенко Віктор - народний депутат, лідер «Народного Руху України»
Кривонос Сергій - перший заступник командувача Сил спецоперацій ЗСУ, партія «Воїни АТО»
Купрій Віталій - народний депутат, самовисуванець
Литвиненко Юлія - журналіст і телеведуча, самовисуванець
Ляшко Олег - народний депутат, лідер «Радикальної партії»
Мороз Олександр - екс-спікер Верховної Ради, кандидат від «Соціалістичної партії Олександра Мороза»
Мураєв Євген - народний депутат, лідер партії «Наші»
Наливайченко Валентин - екс-глава СБУ, лідер партії «Громадсько-політичний рух «Справедливість»
Насіров Роман - екс-глава Державної фіскальної служби України, самовисуванець
Новак Андрій - економіст, партія «Патріот»
Носенко Сергій - самовисуванець
Петров Володимир - самовисуванець
Порошенко Петро - президент України, самовисуванець
Ригованов Руслан - самовисуванець
Садовий Андрій - мер Львова, лідер партії «Самопоміч»
Скоцик Віталій - самовисуванець
Смешко Ігор - екс-глава СБУ, самовисуванець
Соловйов Олександр - лідер партії «Розумна сила»
Тарута Сергій - народний депутат, лідер партії «Основа»
Тимошенко Юлія - народний депутат, лідер партії «Батьківщина»
Тимошенко Юрій - народний депутат, самовисуванець
Шевченко Ігор - екс-міністр екології України, самовисуванець
Шевченко Олександр - народний депутат, партія «Українське об'єднання патріотів – Укроп»
До 7 березня включно кандидати можуть подати заяву до ЦВК про відмову балотуватися на пост президента. 8 березня - останній день, коли ЦВК має прийняти рішення за такими заявами.
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку