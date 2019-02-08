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Наливайченко став кандидатом в президенти від «Справедливості» Наливайченка»

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В черзі за булавою 44 кандидати

Сьогодні Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у президенти України.


ЦВК зареєструвала 44 кандидата на цю посаду. Вибори президента (перший тур) відбудуться 31 березня.

Інтерфакс-Україна наводить список кандидатів:

Балашов Геннадій - підприємець, лідер партії «5.10»

Безсмертний Роман - політик і дипломат, екс-віце-прем'єр-міністр України

Богомолець Ольга - народний депутат, голова комітету ВР з питань охорони здоров'я

Богословська Інна - екс-нардеп, лідер громадської організації «Віче України»

Бойко Юрій - народний депутат, кандидат від «Опозиційної платформи - За життя»

Бондар Віктор - народний депутат, голова партії «Відродження»

Ващенко Олександр - самовисуванець, громадська організація «Влада народу»

Вілкул Олександр - народний депутат, «Опозиційний блок - Партія миру та розвитку»

Габер Микола - лідер Патріотичної партії України

Гнап Дмитро – журналіст, висунутий партією «Сила людей»

Гриценко Анатолій - лідер партії «Громадянська позиція», екс-міністр оборони України

Данилюк Олександр - керівник громадської організації «Центр оборонних реформ»

Дерев'янко Юрій - народний депутат, член ради партії «Воля»

Добродомов Дмитро - народний депутат, лідер партії «Народний контроль»

Журавльов Василь - лідер партії «Стабільність»

Зеленський Володимир - художній керівник «Квартал 95», партія «Слуга народу»

Каплін Сергій - народний депутат, лідер «Соціал-демократичної партії»

Кармазін Юрій - екс-народний депутат, самовисуванець

Кива Ілля - лідер Соціалістичної партії України

Корнацький Аркадій - народний депутат, самовисуванець

Кошулинський Руслан - кандидат від партії «Свобода»

Кривенко Віктор - народний депутат, лідер «Народного Руху України»

Кривонос Сергій - перший заступник командувача Сил спецоперацій ЗСУ, партія «Воїни АТО»

Купрій Віталій - народний депутат, самовисуванець

Литвиненко Юлія - журналіст і телеведуча, самовисуванець

Ляшко Олег - народний депутат, лідер «Радикальної партії»

Мороз Олександр - екс-спікер Верховної Ради, кандидат від «Соціалістичної партії Олександра Мороза»

Мураєв Євген - народний депутат, лідер партії «Наші»

Наливайченко Валентин - екс-глава СБУ, лідер партії «Громадсько-політичний рух «Справедливість»

Насіров Роман - екс-глава Державної фіскальної служби України, самовисуванець

Новак Андрій - економіст, партія «Патріот»

Носенко Сергій - самовисуванець

Петров Володимир - самовисуванець

Порошенко Петро - президент України, самовисуванець

Ригованов Руслан - самовисуванець

Садовий Андрій - мер Львова, лідер партії «Самопоміч»

Скоцик Віталій - самовисуванець

Смешко Ігор - екс-глава СБУ, самовисуванець

Соловйов Олександр - лідер партії «Розумна сила»

Тарута Сергій - народний депутат, лідер партії «Основа»

Тимошенко Юлія - народний депутат, лідер партії «Батьківщина»

Тимошенко Юрій - народний депутат, самовисуванець

Шевченко Ігор - екс-міністр екології України, самовисуванець

Шевченко Олександр - народний депутат, партія «Українське об'єднання патріотів – Укроп»

До 7 березня включно кандидати можуть подати заяву до ЦВК про відмову балотуватися на пост президента. 8 березня - останній день, коли ЦВК має прийняти рішення за такими заявами.


"ОБКОМ"

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08 Февраля 2019 16:15

 

 

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