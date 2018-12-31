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Екс-міністру вистачило розуму й натхнення в останні години року занести до ЦВК подарунок - документи кандидата у президенти
Колишній міністр екології та природних ресурсів (2014-2015 рр.) Ігор Шевченко першим здав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.
«Сьогодні, 31 грудня, Ігор Шевченко приніс і здав документи для реєстрації кандидатом у президенти», - повідомили агентству Інтерфакс-Україна в прес-службі ЦВК.
31 грудня в Україні стартувала президентська виборча кампанія, яка триватиме 90 днів.