Екс-міністру вистачило розуму й натхнення в останні години року занести до ЦВК подарунок - документи кандидата у президенти

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році? На президентські та парламентські вибори (5) На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (3) На обвал мосту через Керченську протоку (19) На арешт Медведчука чи Новинського (9) На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (16) На виконання Мінських угод (1) На покращення (1) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ