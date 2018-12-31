 

31 декабря

16:37

РФ зробила новорічний подарунок жителям окупованих районів: вони зможуть довше насолоджуватися життям у Росії

16:01

Українські виборці Москви, Мордовії чи Удмуртії зможуть проголосувати у Фінляндії…

15:16

Екс-міністру вистачило розуму й натхнення в останні години року занести до ЦВК подарунок - документи кандидата у президенти

09:05

Доба ООС: обстріли не припиняються, поранено двох українських військових

30 декабря

08:59

Доба ООС: окупанти декілька разів порушили «режим тиші»

29 декабря

18:10

Полторак підписав наказ про підвищення зарплат військовим

17:43

У РФ вирішили чавити бульдозерами українські трактори, пиво, хліб…

16:13

У РФ «послали» Меркель і Макрона: «не вчіть» Росію - Росія сама кого завгодно навчить, як з українців знущатися

13:19

Від «третього Риму» - до «4-го Інтернаціоналу»: через провал в Україні агентурі РПЦ-ФСБ наказано розгорнути мережу в усій Євразії

12:42

Прикордонники запевняють: росіяни-чоловіки залишаються в «епіцентрі уваги». І жінки з РФ - теж

10:23

Процедура надання томосу розпочнеться 5 січня

09:54

Кандидати у президенти платитимуть Ахметову до 5,7 тис. гривень за секунду

08:55

Доба ООС: поранено одного українського військового, «святкове» перемир’я вже порушено

28 декабря

17:10

РФ відмовилася від відеоконференції щодо звільнення українських заручників: навіщо псувати святковий настрій російському народу?

16:51

Дзідзьо побили через «несплату податків»

16:38

У податківці є шанс відгуляти «корпоратив» одночасно з двома екс-очільниками ДФС – Насіровим та Проданом

14:19

Меркель і Макрон вимагають від РФ негайного звільнення українських моряків

12:58

Окупанти побудували у Криму огорожу від України (фото)

12:34

У Кремлі відмовилися вважати захоплених у Чорному морі українських моряків військовополоненими

12:29

У Києві вранці напали на співака Дзідзьо

12:15

АМКУ остаточно підтвердив свій статус «антимонопольного» департаменту в монополії Ахметова

11:21

Насіров заявив, що учора приступив до здійснення повноважень голови ДФС

08:10

Дoбa ООС: поранено одного українського військовослужбовця

27 декабря

21:06

Податківці підтвердили появу Насірова у будівлі ДФС, але спростовали захоплення їм кабінету

20:35

Всі захоплені РФ українські моряки назвали себе військовополоненими, а не «порушниками кордону»

17:40

За тиждень в Україні від грипу померли чотири людини

17:32

Україна отримала майже €350 мільйонів кредиту від Deutsche Bank

16:06

Уряд схвалив злиття Кримського та Одеського медуніверситетів

15:16

Закон про перейменування УПЦ (МП) набув чинності

15:05

Уряд прийняв постанову про монетизацію субсидій

Екс-міністру вистачило розуму й натхнення в останні години року занести до ЦВК подарунок - документи кандидата у президенти

Колишній міністр екології та природних ресурсів (2014-2015 рр.) Ігор Шевченко першим здав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.


«Сьогодні, 31 грудня, Ігор Шевченко приніс і здав документи для реєстрації кандидатом у президенти», - повідомили агентству Інтерфакс-Україна в прес-службі ЦВК.

31 грудня в Україні стартувала президентська виборча кампанія, яка триватиме 90 днів.


"ОБКОМ"

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31 Декабря 2018 15:16

 

 

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На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (3)

На обвал мосту через Керченську протоку (19)

На арешт Медведчука чи Новинського (9)

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