Кандидати у президенти платитимуть Ахметову до 5,7 тис. гривень за секунду

Політична реклама на період виборів президента найдорожче коштує на каналах «Україна», «Футбол 1» і «Футбол 2» (медіахолдинг Р. Ахметова) - 5,658 тис. грн/сек. ефірного часу в прайм-тайм.

Згідно з оголошенням українських телерадіокомпаній у «Голосі України» найдешевше кандидатам на посаду президента обійдеться реклама в проміжку з 1:00 до 6:00 - від 0,24 грн на телеканалі «Оце» до 1498 грн на телеканалах «Україна», «Футбол 1» і «Футбол 2». Секунда нічної реклами на «Новому каналі», СТБ, М1 і ICTV коштуватиме 1,2 грн, на NewsOne - 520 грн.

Реклама в проміжку з 18:00 до 19:00 - найдорожча: від 8,4 грн (у неділю) на телеканалі М2 до 5658 грн на телеканалах «Україна», «Футбол 1» і «Футбол 2» (у будні).

Секунда реклами в цьому часовому проміжку на «Новому каналі» коштуватиме 872,4 грн в неділю і 495,6 грн у будні; на «СТБ» - відповідно 1296 грн і 668,4 грн.

На ICTV за секунду доведеться заплатити 886,8 грн у неділю і 927,6 у будні, а на «Інтері» та NewsOne - 2660 грн і 650 грн відповідно незалежно від дня тижня.

Реклама в проміжку з 7:00 до 8:00 - від 2,4 грн (у неділю) на телеканалі М2 до 839 грн на телеканалах «Україна», «Футбол 1» і «Футбол 2».

Секунда реклами в цьому часовому проміжку на «Новому каналі» коштуватиме 75,6 грн у неділю і 135,6 грн у будні; на «СТБ» - відповідно в 247,2 грн і 182,4 грн; ICTV - в 334,8 грн і 320,4. На «Інтері» і NewsOne - 510 грн і 420 грн відповідно незалежно від дня тижня.

Телеканал «Прямий» пропонує купити секунду в ефірі з 1:00 до 17:00 за 500 грн, а з 17:00 до 1:00 - за 700 грн.

На радіо найдорожчим залишається ефірний час у Києві - до 4 грн/сек. у денний і 2 грн/сек. у нічний час на радіо «Шансон». Ефірний час у містах-мільйонниках та Львові коштує від 0,3 грн/сек. до 1,5 грн/сек., в інших обласних центрах і містах районного значення - від 0,1 до 0,8 грн/сек.