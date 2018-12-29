 

29 декабря

10:23

Процедура надання томосу розпочнеться 5 січня

09:54

Кандидати у президенти платитимуть Ахметову до 5,7 тис. гривень за секунду

08:55

Доба ООС: поранено одного українського військового, «святкове» перемир’я вже порушено

28 декабря

17:10

РФ відмовилася від відеоконференції щодо звільнення українських заручників: навіщо псувати святковий настрій російському народу?

16:51

Дзідзьо побили через «несплату податків»

16:38

У податківці є шанс відгуляти «корпоратив» одночасно з двома екс-очільниками ДФС – Насіровим та Проданом

14:19

Меркель і Макрон вимагають від РФ негайного звільнення українських моряків

12:58

Окупанти побудували у Криму огорожу від України (фото)

12:34

У Кремлі відмовилися вважати захоплених у Чорному морі українських моряків військовополоненими

12:29

У Києві вранці напали на співака Дзідзьо

12:15

АМКУ остаточно підтвердив свій статус «антимонопольного» департаменту в монополії Ахметова

11:21

Насіров заявив, що учора приступив до здійснення повноважень голови ДФС

08:10

Дoбa ООС: поранено одного українського військовослужбовця

27 декабря

21:06

Податківці підтвердили появу Насірова у будівлі ДФС, але спростовали захоплення їм кабінету

20:35

Всі захоплені РФ українські моряки назвали себе військовополоненими, а не «порушниками кордону»

17:40

За тиждень в Україні від грипу померли чотири людини

17:32

Україна отримала майже €350 мільйонів кредиту від Deutsche Bank

16:06

Уряд схвалив злиття Кримського та Одеського медуніверситетів

15:16

Закон про перейменування УПЦ (МП) набув чинності

15:05

Уряд прийняв постанову про монетизацію субсидій

14:50

Оголошено новорічне припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі

13:48

Нарешті Мінстець спромігся підготувати «Стратегію інформаційної реінтеграції Криму»

13:01

ДБР отримало заяву на Луценка

08:12

Доба ООС: знищено ще двох окупантів

26 декабря

19:37

РНБО запровадила додаткові санкції щодо російських фізичних та юридичних осіб

16:42

Всіх українських моряків, захоплених біля Керченської протоки, кримський суд залишив під арештом

16:17

В Україні з’явився вже третій «Опозиційний блок»

14:19

Воєнного стану вже немає

13:01

Полтавська область – «поза зоною доступу» транспорту

11:27

Менш ніж за три години спливе термін воєнного стану - і відбудеться засідання РНБО

Кандидати у президенти платитимуть Ахметову до 5,7 тис. гривень за секунду

Політична реклама на період виборів президента найдорожче коштує на каналах «Україна», «Футбол 1» і «Футбол 2» (медіахолдинг Р. Ахметова) - 5,658 тис. грн/сек. ефірного часу в прайм-тайм.


Згідно з оголошенням українських телерадіокомпаній у «Голосі України» найдешевше кандидатам на посаду президента обійдеться реклама в проміжку з 1:00 до 6:00 - від 0,24 грн на телеканалі «Оце» до 1498 грн на телеканалах «Україна», «Футбол 1» і «Футбол 2». Секунда нічної реклами на «Новому каналі», СТБ, М1 і ICTV коштуватиме 1,2 грн, на NewsOne - 520 грн.

Реклама в проміжку з 18:00 до 19:00 - найдорожча: від 8,4 грн (у неділю) на телеканалі М2 до 5658 грн на телеканалах «Україна», «Футбол 1» і «Футбол 2» (у будні).

Секунда реклами в цьому часовому проміжку на «Новому каналі» коштуватиме 872,4 грн в неділю і 495,6 грн у будні; на «СТБ» - відповідно 1296 грн і 668,4 грн.

На ICTV за секунду доведеться заплатити 886,8 грн у неділю і 927,6 у будні, а на «Інтері» та NewsOne - 2660 грн і 650 грн відповідно незалежно від дня тижня.

Реклама в проміжку з 7:00 до 8:00 - від 2,4 грн (у неділю) на телеканалі М2 до 839 грн на телеканалах «Україна», «Футбол 1» і «Футбол 2».

Секунда реклами в цьому часовому проміжку на «Новому каналі» коштуватиме 75,6 грн у неділю і 135,6 грн у будні; на «СТБ» - відповідно в 247,2 грн і 182,4 грн; ICTV - в 334,8 грн і 320,4. На «Інтері» і NewsOne - 510 грн і 420 грн відповідно незалежно від дня тижня.

Телеканал «Прямий» пропонує купити секунду в ефірі з 1:00 до 17:00 за 500 грн, а з 17:00 до 1:00 - за 700 грн.

На радіо найдорожчим залишається ефірний час у Києві - до 4 грн/сек. у денний і 2 грн/сек. у нічний час на радіо «Шансон». Ефірний час у містах-мільйонниках та Львові коштує від 0,3 грн/сек. до 1,5 грн/сек., в інших обласних центрах і містах районного значення - від 0,1 до 0,8 грн/сек.


Інтерфакс-Україна

Версия для печати  Версия для печати

29 Декабря 2018 09:54

 

 

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році?

На президентські та парламентські вибори (4)

На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (2)

На обвал мосту через Керченську протоку (8)

На арешт Медведчука чи Новинського (8)

На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (11)

На виконання Мінських угод (1)

На покращення (1)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 