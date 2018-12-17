Кандидата у президенти Гриценка вирішили підтримати Томенко і Катеринчук

Українські політики і громадські діячі Микола Томенко та Микола Катеринчук, а також їхні політсили ухвалили рішення підтримати лідера партії «Громадянська позиція», Анатолія Гриценка на президентських виборах у 2019 році.

«Ми давно знаємо один одного, і тому наша команда вирішила підтримати Анатолія Гриценка на президентських виборах, і, об'єднавши команди, йти разом на парламентські і місцеві вибори», - повідомив на прес-конференції в понеділок в агентстві Інтерфакс-Україна лідер партії «Громадський рух «Рідна країна», екс-віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко.

Глава Європейської партії України, народний депутат попередніх скликань Микола Катеринчук зазначив, що 14 грудня на раді партії практично одноголосно було прийнято рішення рекомендувати підтримати кандидатуру А.Гриценка на президентських виборах на з'їзді партії у січні 2019 року.