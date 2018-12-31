Українські виборці Москви, Мордовії чи Удмуртії зможуть проголосувати у Фінляндії…

…українці-виборці Волгограда – у Грузії, а мешканці Сахаліну і Чукотки – у Казахстані.

ЦВК внесла зміни до переліку закордонних виборчих дільниць. Про це йдеться в постанові Центральної виборчої комісії України №274 від 31 грудня 2018 року, повідомляє theBabel.

Зокрема, як зазначено у додатку до документа, жителі Москви та Санкт-Петербургу зможуть проголосувати на виборах у 2019 році у приміщення посольства України у Фінляндській Республіці у місті Гельсінкі, Ваханіітунтіє 9.

Раніше Центральна виборча комісія України розірвала співпрацю з ЦВК Росії. Рішення ухвалили після того, як 12 грудня 2018 року набув чинності закон про припинення дії Договору про дружбу України з РФ.

У жовтні Україна відмовилася від спостерігачів СНД на виборах президента у 2019 році.

31 грудня в Україні стартувала передвиборча кампанія. Документи для реєстрації ЦВК буде приймати з 31 грудня 2018 року до 3 лютого 2019 року. Вести передвиборну агітацію кандидатам дозволяється після їх офіційної реєстрації і до 00:00 29 березня 2019. Результати виборів мають бути встановлені до 10 квітня 2019 року.