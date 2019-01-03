Наливайченко став кандидатом в президенти від «Справедливості» Наливайченка»

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році? На президентські та парламентські вибори (11) На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (3) На обвал мосту через Керченську протоку (21) На арешт Медведчука чи Новинського (17) На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (30) На виконання Мінських угод (2) На покращення (3) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ