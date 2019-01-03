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Наливайченко став кандидатом в президенти від «Справедливості» Наливайченка»
Валентина Наливайченка висунули кандидатом в президенти від політичної партії «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість».
«Кандидатом на пост президента України від політичної партії «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість» обрано Наливайченка Валентина Олександровича. Рішення прийнято одноголосно», - оголосив керівник секретаріату партії Руслан Колєсніков після голосування на з’їзді партії у Києві в четвер.