ГРИБЫ ПОПЕРЛИ

Oб ОРДЛО - да с вершин Южной Осетии и Южного Тироля

Соавтор «одесского пакета реформ» Саша «25%» Боровик почуял, что нынче в Украине сформировался повышенный спрос на экспатов-реформаторов, «незаслуженно» отвергнутых прежней властью, - и решил напомнить, что он и сам такой себе Абромавичус.

Саша Валерьевич Боровик решил, что его бесценный реформаторский опыт на украинской почве не должен пойти пылью вместе с остальной «одесской командой» Саакашвили, которого сами члены этой команды (тогда – свежеиспеченные граждане Украины) кинули раньше (см. Вслед за Сашей от Саакашвили ушла и Маша), нежели знойного реформатора побережья всего Причерноморья «прокинул» Петр Порошенко.

С тех пор прошло не очень много лет, - но сменилась эпоха. И часть тогдашних «молодых реформаторов» уже органично присосалась к новой «молодой команде»: Данилюк, Рабошапка и тот же Айварас Абромавичус,

(А. Абромавичус с плохо скрываемой надеждой любуется Владимиром Зеленским, 18 марта 2019 г.)

- чье украинское гражданство столь же неоднозначно, как и гражданская принадлежность Саши Боровика.

И это правильно: «ЗЕ!Команда» подает отечественному обществу сигналы надежды – а более опытные товарищи будут подавать надежные советы молодежи!

И вот, наблюдая из своего прекрасного западного далека пиршество «младотриумфаторов», Саша Боровик расслышал в этих неутихающих воплях надежды сигнал и для себя.

А почему бы, собственно, и нет? Боровик имеет полное право (не меньше, чем Данилюк и Абромавичус) на любые галлюцинации, в том числе и слуховые.

Напомним, что Саша Валерьевич успел в течение своего краткосрочного пребывания в постреволюционной Украине засветиться и как (вроде бы) первый замминистра,

и как зам и советник главы Одесской ОГА М. Саакашвили,

и как один из авторов так называемого «одесского пакета реформ» - «либертарианской формулы освобождения украинского бизнеса от бюрократии», как о том теперь пишут в газетах (в каких именно газетах такое пишут - чуть ниже).

(Саша Боровик и Маша Гайдар – российско-немецко-одесские «либертарианцы». Не путать с «либертинами»: никаких «свободных отношений», никого садомазо и уже тем более – никакого свингиризма, все тупо платонически, все силы брошены на ложе реформ)

И даже на выборах мэра Одессы в октябре 2015 года Боровик успел поучаствовать, и набрал… набрал на выборах, минуточку… да… порядка 25%... надо же, как символично набрал!.. Тем более символично, что выдвигался Боровик на мэра Одессы как раз от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Надо же…

От 25% - через Альпы Южного Тироля – к высоте «2000»

Допускаем, именно эти 25%, эта «четвертинка» от сотки, повторенная нынешней весной частью (62% от общего числа имеющих право голоса) пришедших на выборы избирателей президента Украины, и «сублимировала» в Саше активность. Если не пойми кто стал целым президентом, то почему Саша не может претендовать на местечко в будущей власти, которое уже пригрели себе его былые соратники-реформаторы, репрессированные «режимом» Порошенко-Кононенко?

И Саша резко дебютировал со своим «пакетом» (скорее – «пакетиком», в легальном смысле этого предмета) «РЕФОРМ и ПОЖЕЛАНИЙ». И осуществил этот прорыв в таком специфическом органе, как газета «2000», пропахшая «гэбней» и Кичигиным - этим предшественником телешоумена Пальчевского (на ниве сотрудничества спецслужб РФ с украинскими СМИ),

собирателя и хранителя анализов на «кокс» г-на Зеленского.

Об этом кич-СМИ «Обкому» просто противно еще раз напоминать (достаточно указать на наш давнишний, от «оранжевого» ноября-2004 г. текст о том, как рога козлов Кичигина-Януковича уходят в Евангелие), оставим это «излишество нехорошее» на будущее. Тем более, что, как оказалось, сам этот Кичигин

недавно незаметно помер – в самом начале этого года, в январе, аккурат в годовщину «кровавого воскресенья».

Хотя… наверное, все же надо в этот светлый весенний день сказать о покойном нечто ему приятное. Ну… например, вспомнить публикацию в его «2000» весны 2000 г. – об одном ныне здравствующем и «православствующем» олигархе и о его забавах с кокаином и «мальчиками» в саунах Киева. Или же (ну конечно!!) о том, что именно Кичигин Сергей Александрович дал путевку в литературную жизнь Ане Герман, склонив ее, одаренную, но застенчивую, к публикации «Червоной Атлантиды» (см. нашу рецензию Герман и злодейство), внушив этой несчастной женщине веру в несомненный успех ее оголтелой писанины (см. Аня Герман рассказалa, кто ее сделал «Поплавским в прозе»).

«ДНР» с «ЛНР» как помесь Юж. Тироля (Италия) с Юж. Осетией (непонятно что)

Итак, г-н Саша Боровик («американский и европейский юрист, экономист, предприниматель, прозападный технократ, сегодня консультирует американских и западных предпринимателей и политиков по вопросам восточной политики» - как представляют его в газете «2000») дебютировал позавчера, в пятницу, 26 апреля, в этом СМИ с таким ценным советом новым вождям украинской нации:

«Вначале обеспечить консенсус, затем формировать стратегию страны»

То, что это был именно дебютный совет опытного реформатора неопытным «кварталам», отмечено и в его «профайле» - в самой газете.

Несколько цитат оттуда:

«Я бы не придавал какого-то особого сакрального значения результату Зеленского. Эти выборы, к сожалению, так и не стали референдумом по какому-либо конкретному вопросу (в том числе и по Донбассу).

Мнение жителей региона по вопросу урегулирования действительно важно, но это проблема иного уровня значимости – общенационального и международного <…>

Недавно (еще до подписания Путиным указа о раздаче паспортов) команда президента одной из стран Евросоюза попросила меня подготовить краткую сводку по Украине <…>

Очень скоро Зеленскому в Украине предстоит столкнуться с ожесточенной оппозицией сразу по нескольким направлениям: одним из наиболее острых вопросов станет его подход к практической реализации Минских соглашений <…>

Следует учитывать ряд конкретных геополитических моментов: Минские соглашения призывают в качестве обязательной предпосылки к заключению мира – к урегулированию конфликта и предоставлению особого статуса Донбассу <…>

Позиция россиян проясняется («проясняется»?? – да эта позиция была ясна всем изначально, го-н Боровик – «Обком») буквально с каждым днем – это территория федерального типа в границах Украины, находящаяся под управлением российского политического (и, вероятно, военного) протектората. Территория наделяется правом блокировать все значимые национальные и геополитические решения, а также значительной степенью независимости в вопросе управления внутренними делами, плюс инсургентам гарантируется безоговорочная амнистия <…>

План россиян, судя по всему, отчасти напоминает урегулирование проблемы Южного Тироля, только в ином геополитическом контексте. Относительно недавний дипломатический скандал был связан с темой национальной идентичности и дебатами о праве говорящих на немецком языке жителей этой альпийской провинции Италии на австрийское гражданство. У них уже есть в Австрии определенные права, которые предоставляются только австрийским гражданам, и этот момент превратился в один из источников напряженности в отношениях между двумя странами. На мой взгляд, россияне возьмут на вооружение этот подход, но в украинской ситуации он может сработать совсем иначе, чем в Южном Тироле (россияне давно уже «взяли на вооружение» нечто иное – от донбасской люмпен-массы до «ихтамнетов» и «Бука» - «Обком»). <…>

Применение такого подхода в украинском контексте, по сути, потребует от Киева сохранения нейтралитета в отношениях с РФ, а Россия получит право вето на сближение Украины с ЕС и НАТО»…

Нет, все, увольте – это конец цитаты! Желающие могут составить себе еще более полное представление об этой ахинее, воспользовавшись выше предоставленной нами гиперссылкой.

Остается надеяться, что экспертный планктон «ЗЕ!Команды» не «поведется» на эти советы г-на Боровика, который он щедро раздает какой-то «команде президента одной из стран Евросоюза» (все же не хотелось бы увидеть этого Сашу Б. в украинской «команде президента»). А сами «кварталы» и их предводитель будут прислушиваться к советам других людей - которые указывают, что указ Путина преследует цель превратить ОРДЛО не в Южный Тироль, а в Южною Осетию.

Где вместо итальянских, южно-тирольских Альп

или кавказских красот будут радовать глаз (в оптическом прицеле) пыльные терриконы.

И где вместо самой известной итальянской биатлонистки Доротеи Вирер

- уроженке того самого Южного Тироля, любимицы спортивной редакции «Обкома», - буду шастать по площадям и посадкам, спотыкаясь и отплевываясь русскими матюками, вооруженные боевые подруги понаехавшего в ОРДЛО российского сброда и местных «опущенцев».

Если бы «командЗЕ» пришло в голову воспользоваться советом не Абромавичуса или вообще какого-то боевитого ветерана тыла Апаршина (на предмет кадрового усиления «команды» таким опытным и незаслуженно отвергнутым прежней властью реформатором, как Саша Боровик), а нашим, допустим, мнением, то мы бы были кратки.

Просто процитировали бы им без многоточий заголовок материала «Обкома» 4-летней давности, а именно: «Назвался Боровиком, иди на…».