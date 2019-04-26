Військовий Матіос готовий служити в окопах телеканалів до «повного миру»

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, від чергової появи якого на тому чи іншому телеканалі давно тремтять всі військові злочинці, розповів про свою долю у якості держслужбовця.

За його Матіоса, він не продовжить служити тільки у тому разі, якщо наступить мир. Про це Матіос заявив у програмі «Гордон» на телеканалі 112 Україна.

«Я не чиновник, я військовий. Моя доля визначена закінченням військового контракту 11 жовтня 2019 року. Далі або не продовжу, якщо наступить мир, а якщо не буде миру – буду далі служити», - зазначив Матіос.

Втім Матіос виразив свою точку зору щодо подальшої долі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького та директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника:

«Я думаю, вони будуть чубитися ще довго. Поки їх вулиця Танкова (вул. Сікорського, на якій розташоване посольство США в Україні, - ред.) помирить чи розсварить остаточно, поки українське суспільство не штовхне одного й другого, якщо вони й далі будуть чубитися. Cуспільство має змусити. Якщо суспільство не змусить і буде одного леліяти, а іншого не сприймати – нічого доброго не буде».

Від «Обкому»: Тобто, Ситник і Холодницький теж будуть ще довго «служити» оин проти одного – але доля в решти решт також «штовхне» їх обох до «миру».