«Корегувальник вогню» Надія Савченко вже у Раді

Пройшла до зали, здійснює рекогносцировку.

Сьогодні нардеп Надія Савченко повернулася до законодавчої роботи, повідомляє громадський рух Чесно.

Як відомо, тиждень тому вона вийшла на волю.

В Україні Н. Савченко підозрювали у спробі повалення конституційного ладу, посягання на життя президента України, «шили» підготовку терористичного акту у парламенті, зокрема – підготовку обстрілу будівлі Ради мінометами з баржі, - у сприяння діяльності терористичної організації та незаконне володіння зброєю (усе це тягне на довічне ув'язнення).

В РФ її звинувачували як корегувальника артвогню у зоні АТО.