Віце-президент Федерації футболу України Назар Холодницький не встиг подати клопотання – суддя-хабарник повернувся у крісло правосуддя

Назара можна зрозуміти: на ньому і Спеціалізована антикорупційна прокуратура, і футбол – загрався та й забув…

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не подав клопотання до Вищої ради правосуддя про продовження терміну відсторонення судді Геннадія Молібога, підозрюваного у хабарництві. Суддя повернувся до здійснення своїх обов’язків та розглядає судові справи.

Про це Слідству.Інфо повідомили у прес-службі Вищої ради правосуддя.

Детективи НАБУ ще наприкінці минулого року затримали голову Дружківського міського суду Донецької області Геннадія Молібога на хабарі у 13 тисяч доларів. Під час обшуків НАБУ знайшло в судді, окрім мічених купюр, ще 90 тисяч рублів. Раніше за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя дозволила правоохоронцям взяти суддю під варту, а на момент досудового розслідування Геннадія Молібога відсторонила від посади.

У травні цього року керівник САП Назар Холодницький попросив ВРП знову тимчасово відсторонити суддю Молібога від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності за ст. 268 ККУ. Однак, станом на сьогодні суддя повернувся до роботи та продовжує свою діяльність.

Також нещодавно Солом’янський райсуд м. Києва прийняв рішення зняти електронний браслет із судді Молібога.