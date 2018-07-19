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Суд постановив, що громада Києва не повинна відповідати за борги Ахметова

Господарський суд Києва не задовольнив заяву енергокомпанії «Київенерго» Ріната Ахметова про заміну боржника на комунальне підприємство «Київтеплоенерго» у справі про заборгованість за газ перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».


Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд прийняв 19 липня.

«Ні «Київтеплоенерго», ні територіальна громада Києва не повинні відповідати за борги «Київенерго» перед «Нафтогазом», - озвучив рішення суддя Роман Бойко.

На думку суду, частина 3 статті 22 закону «Про теплопостачання» в частині правовідносин, в яких кінцевим власником попереднього і нового користувача теплових мереж є різні особи, суперечить статтям 13, 41, 61 Конституції України. Відповідно, суд не застосував статтю 22 закону «Про теплопостачання» до цих правовідносин.

Дане рішення суду може бути оскаржене в апеляційному суді.

Під час судового засідання, яке тривало близько години, юристи «Нафтогазу» і «Київенерго», посилаючись на статтю 22 закону «Про теплопостачання», стверджували, що комунальна компанія «Київтеплоенерго», до якої перейшли теплові активи столиці від «Київенерго», є і правонаступником боргів «Київенерго». Юристи ж «Київтеплоенерго» відзначали, що дана стаття не може бути застосована у цьому випадку, оскільки «Київенерго» володіло тепловими мережами столиці за договором, на який стаття закону не поширюється.

Після закінчення засідання суду юрист «Київтеплоенерго» Ніна Саломенко зазначила, що дане рішення суду стосується виконавчого провадження про частину заборгованості «Київенерго» перед «Нафтогазом», в якому «Київенерго» хотіло замінити боржника на «Київтеплоенерго». Водночас дане рішення є важливим для поточних судових розглядів між містом і «Нафтогазом». «Паралельно у провадженні перебувають позови міста до «Нафтогазу» про визнання договорів на поставку газу укладеними. У свою чергу «Нафтогаз» подав зустрічний позов, в якому він вимагає від «Київтеплоенерго» визнати наступником усіх боргів «Київенерго», - сказала вона.

Юристи «Нафтогазу» і «Київенерго» рішення суду не прокоментували.

Як відомо, з 1 травня теплові мережі та котельні столиці перейшли від «Київенерго» в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго». 22 травня влада Києва повідомили, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго». 23 травня «Нафтогаз» заявив, що готовий укласти договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» одразу після вирішення питання правонаступництва 5 млрд грн боргів, які були накопичені «Київенерго».

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв повідомив, що заборгованість ПАТ «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» включає в себе близько 1,2 млрд грн нарахованих штрафів і пені, тому питання погашення боргових зобов'язань вимагає рішення на національному рівні. Він зазначив, що щодо 1,2 млрд грн між сторонами зараз триває судовий спір.


"ОБКОМ"

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19 Июля 2018 15:20

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (74)

Боже, що він несе… (6)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (0)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (0)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (36)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 