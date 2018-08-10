Справу проти Гепи закрито: прокурорам набридло

Київський районний суд Полтави закрив кримінальне провадження проти мера Харкова Геннадія Кернеса, якого разом з двома охоронцями звинувачували в побитті двох євромайданівців.

Рішення оголосив суддя Андрій Антонов, повідомляє LB.

Він заявив, що прокурори на первинному етапі були дуже активними, але потім фактично самоусунулися від доведення провини, в результаті чого справу розглядають уже четвертий рік поспіль.

Сім останніх засідань, на яких мали відбутися дебати, прокурори взагалі пропустили без поважних причин.

Суд розцінив це як відмову від обвинувачення й ухвалив закрити справу.

Нагадаємо, Кернеса і двох його охоронців звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу.

Вони, за версією слідства, викрали і побили двох євромайданівців. При цьому Кернес особисто бив активістів, заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.