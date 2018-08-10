ОБСЕ зафиксировала: ночью колонна грузовиков въехала из РФ на оккупированный Донбасс – мимо пунктов пропуска

Караван большегрузных грузовиков въехал на оккупированную территорию Донбасса из РФ, минуя пограничные пункты пропуска, ночью, по грунтовой дороге.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 9 августа, сообщает Остров.

В отчете отмечается, что БПЛА СММ дальнего радиуса действия 7 августа зафиксировал колонну, состоявшую из 8 транспортных средств, двигавшихся ночью, по грунтовой дороге от российской границы вглубь неподконтрольной Украине территории. Колонна состояла из головной машины (внедорожника «УАЗ»), 6 шестиколесных грузовиков «КамАЗ» с крытыми брезентом грузовыми отсеками, а также 1 грузовика с кунгом. По наблюдениям миссии, эта колонна остановилась на южной окраине города Хрустальный (бывший Красный Луч) в 56 км к юго-западу от Луганска.

О том, что нелегальное пересечение границы со стороны РФ явно негуманитарными конвоями не является единичным случаем, свидетельствует обнаружение второй колонны (8 шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками), которая по той же грунтовой дороге, под прикрытием темноты двигалась в обратном направлении – в сторону границы с Россией.

Как подчеркивается в отчете СММ ОБСЕ, столь скрытное перемещение колонн наблюдалось в районе, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения.