Оккупанты избавились от «минобороны ДНР»

Смысла в дальнейшем существовании этой фейковой структуры российское командование «1-го армейского корпуса» не видит.

Среди образований группировки «ДНР» больше не фигурирует «министерство обороны», которое ранее его возглавлял Игорь Кононов. В списке новых «министров», обнародованных на сайте группировки, не упоминается ни «минобороны», ни сам Кононов. Об этом сообщают Новости Донбасса.

Одна из возможных причин – «минские соглашения», согласно которым существовать «народная милиция», но не «народное министерство обороны».

По многим сведениям, «минобороны ДНР» не имело никакого отношения к армии «группировки». Боевиками с 2015 года управляет «1-й армейский корпус».

Информацию о роспуске «минобороны» распространяет и глава незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский.

«Обнародованный список нового состава кабмина, утвержденный Денисом Пушилиным, как и. о. главы, уже не содержит в своем перечне министра обороны. Следует полагать - упразднен. В целом кабмин тоже «и.о.» до выборов», - пишет он в своем Telegram-канале.

В штабе Операции объединенных сил ранее заявляли, что «первый и второй армейские корпуса», созданные в «ДНР» и «ЛНР», являются, российскими подразделениями. Они подчиняются и находятся под контролем командования Южного военного округа Вооруженных сил РФ.