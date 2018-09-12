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Коломойський домігся арешту акцій трьох банків, які належать росіянам

5 вересня Апеляційний суд м. Києва задовольнив заяву низки компаній, пов’язаних з Ігорем Коломойським і його партнерами та наклав арешт на акції Промінвестбанку (які належать російській держкорпорації «Внєшекономбанк»), на акції Сбербанку (які належать російському Сбербанку); на акції ВТБ Банку (які належать російському держбанку ВТБ).


Як повідомляє Finance.ua, крім того Апеляційний суд м. Києва заборонив Промінвестбанку, Сбербанку та ВТБ Банку здійснювати ліквідацію чи реорганізацію юрособи, а також здійснювати будь-які дії, направлені на відчуження належного цим банкам на праві власності рухомого та нерухомого майна та відчужувати будь-яким способом все рухоме та нерухоме майно, у т.ч., але не виключно, за договорами купівлі-продажу, міни, дарування тощо.

Ці арешти акцій банків і заборона їм відчужувати нерухоме та рухоме майно були накладені Апеляційним судом м. Києва за клопотанням компаній Ігоря Коломойського та його партнерів як забезпечення їх позову в справі №796/165/2018 про визнання та надання дозволу на виконання рішення Арбітражного суду Гааги (Нідерланди) від 02.05.2018 (в справі ПТС №2015-36) про стягнення сум з Російської Федерації в особі Міністерства юстиції РФ як компенсації за нерухоме майно, експропрійоване (відібране) в згаданих компаній у Криму після його анексії Росією.

Компанії «приватівців» свою заяву про арешт акцій Промінвестбанку, Сбербанку й ВТБ Банку обгрунтували тим, що рішенням Арбітражного суду Гааги (Нідерланди) – через порушення Росією угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27.11.1998 року – на їх користь було присуджено стягнути 139 млн дол. з Російської Федерації як компенсацію за їхні об’єкти нерухомості в Криму.

На думку «приватівців», на акції Промінвестбанку, Сбербанку та ВТБ Банку як майно держави Росія на території України «може бути звернено стягнення на підставі рішення міжнародного суду» (цитата з судових матеріалів).

У цьому контексті Апеляційний суд м. Києва дійшов висновку про те, що на території України справді «є майно, яке належить Російській Федерації та на яке може бути звернено стягнення на підставі рішення міжнародного суду».


"ОБКОМ"

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12 Сентября 2018 15:05

 

 

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