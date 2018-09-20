Гендиректор «Укрпошты» грозит прекращением доставки пенсий

После того, как с ним подписали новый контракт, г-н Смелянский рассказал о своих дальнейших планах «реформирования» «Укрпошты».

В интервью агентству «Интерфакс-Украина» Игорь Смелянский, в частности, заявил:

«Министерство инфраструктуры, как наш регулятор, установило новый тариф на доставку пенсий еще в ноябре 2017-го. Но его не согласовывают в Министерстве социальной политики и в Пенсионном фонде. Поэтому я бы хотел тут быть максимально конкретным и откровенным: не будет принят новый тариф на доставку пенсий до 1 ноября 2018 года, с 1 января 2019 года доставка пенсий «Укрпоштой» будет прекращена. А значит, более 4,5 млн человек уже с января 2019 года могут не получить свою пенсию, так как Пенсионный фонд отказывается оплатить хотя бы себестоимость ее доставки».