В новом контракте главный «реформатор» «Укрпошты» выбил себе у министра Омеляна оклад в 744 тысячи

Плюс этот «крепкий хозяйственник», воспитанный в структурах Рината Ахметова, будет получать надбавку в размере 15% и премию.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины В. Омелян в ответ на информационный запрос издания УкрРудПром.

Как следует из ответа министра, контракт, который он заключил с генеральным директором «Укрпошты» Игорем Смелянским в августе, рассчитан на три года. Ежемесячный должностной оклад Смелянского составляет 744 600 грн., плюс 15% надбавка и премия.

В 2017 г. зарплата за весь год тогдашнего еще и.о. гендиректора «Укрпошты» И. Смелянского составила 3 958 541 грн., или 329 878 грн. в среднем за месяц (то есть оклад и прочее).

В общем, 1 миллиона гривень, которые «Укрпошта» намерена ежемесячно получать от аренды полутора тысяч квадратных метров здания киевского Главпочтамта, на зарплату г-ну Смелянскому должно хватить.

Во втором квартале 2018 года «Укрпошта» увеличила чистый убыток до 536,66 млн грн. (по итогам первого квартала «Укрпочта» получила 295,151 млн гривень чистого убытка).

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