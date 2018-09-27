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Вже 87 людей отруїлися водою в окупованій Макіївці

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський.


«Щодо отруєння місцевих жителів водою в Макіївці. Отже, на сьогодні нам вдалося дізнатися, що сумарно до лікарень Макіївки й Донецька (до інфекційних відділень) госпіталізовано загалом 87 осіб (з них четверо дітей), це те, про що нам вдалося дізнатися», - написав П.Лисянський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За його словами, «інформацію дуже сильно блокують представники окупаційних адміністрацій», проте з повідомлень, що надходять, випливає, що стан госпіталізованих - середньої тяжкості.

«Я впевнений, що кількість тих, хто звернувся, набагато більша, але отримати інформацію вже практично неможливо. Окупаційні адміністрації свідомо занижують кількість людей, котрі звернулися, і госпіталізованих», - зазначає П.Лисянський.

Уранці в четвер П.Лисянський повідомляв про щонайменше 39 постраждалих жителів Макіївки внаслідок отруєння питною водою, зокрема про двох дітей. Частину постраждалих госпіталізували за місцем проживання, частина потрапила до лікарень сусіднього Донецька. «Вчора до міської лікарні м. Макіївки масово почали надходити звернення щодо поганого самопочуття з такими симптомами: біль у районі живота, блювота, озноб, підвищення температури, у важких випадках - виражена інтоксикація і зневоднення», - йдеться в повідомленні.

За його словами, причина цього - в поламці або збої системи дезінфекції води в Макіївці, причому про це було відомо КП «Вода Донбасу», яке напередодні поширило рекомендацію перед вживанням води кип'ятити її 5-7 хвилин. П.Лисянський зазначив, що місцеві жителі продовжують скаржитися на специфічний запах води.


Інтерфакс-Україна

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27 Сентября 2018 18:33

 

 

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