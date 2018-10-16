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Луценко не переконав депутатів: Вілкул залишився недоторканним

Верховна Рада провалила голосування за притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула.


За рішення проголосували 137 депутатів. Таким чином, парламент не підтримав подання генпрокурора Юрія Луценка.

За словами Луценка, у 2011 році Вілкул, будучи головою Дніпропетровської облдержадміністрації, незаконно перевів землі колективної власності у користування Орджонікідзевського ГОКу під розробку кар'єра та приватній фірмі «Арт Ленд».

Прокуратура стверджує, що Вілкул знищив частину землі сільськогосподарського призначення, наніс державі шкоди на понад 5 мільйони гривень.

Під час виступу в Раді генпрокурор продемонстрував запис допиту свідка Вадима Кобиляцького, екс-керівника Дніпропетровської районної держадміністрації. Свідок розповів, що йому дзвонив Вілкул, наказуючи підписати документи

Також Луценко зачитав рішення суду стосовно працівників «Арт Ленду», дії яких визнали незаконними.

Сам Вілкул заявив, що справа проти нього сфабрикована. Він наполягає, що на свідка тиснули. Нардеп показав відеозапис, на якому Кобиляцький каже, що йому пропонували закрити справу в обмін на покази проти Вілкула, а його свідчення у суді нібито сфальсифікували.

Вілкул заявив, що правоохоронці в його справі порушили законодавство, зокрема, зловживають владою, притягують до відповідальності «завідомо невинного», катували свідка, перешкоджають роботі нардепа тощо.

Генпрокурор вніс подання на Вілкула у травні, але у червні регламентний комітет повернув його. У вересні 2018 року Луценко повторно вніс подання на трьох депутатів із фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула, Сергія Дунаєва й Дмитра Колєснікова.


Українська правда

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16 Октября 2018 14:24

 

 

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