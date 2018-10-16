На Вінниччині впав Су-27

У районі села Уланів (Вінницька область) у вівторок під час виконання навчально-бойового польоту впав літак Су-27 Збройних сил України, повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

«Сьогодні, близько 17 години в районі села Уланів (між населеними пунктами Бердичів та Хмільник) під час виконання навчально-бойового польоту впав літак Су-27. Здійснюються пошуково-рятувальні заходи», - йдеться в оприлюдненому у вівторок ввечері на сторінці Генштабу ЗСУ в соцмережі Facebook повідомленні.