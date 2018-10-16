При падінні Су-27 загинули обидва пілоти

Один загиблий – українець, другий - американець.

В результаті краху винищувача Су-27 під час міжнародних навчань «Чисте небо – 2018» загинули два пілоти. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«З жалем повідомляємо, що, за інформацією пошуково-рятувальної групи, були виявлені тіла двох пілотів: один - військовослужбовець Повітряних сил Збройних сил України, другий - військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, це сталася неподалік від населеного пункту Хмільник Вінницької області. Український мілітарний портал повідомив, що уламки літака знайшли біля села Пагурці, яке знаходиться у Вінницькій області.

Як відомо, 8 жовтня в Україні почалися багатонаціональні авіаційні навчання «Чисте небо» з участю країн-членів НАТО. Навчання проходять в Хмельницькій області, а також на аеродромі Гавришівка у Вінницькій області. Крім України, в навчаннях беруть участь 9 країн: Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Нідерланди, Польща, Румунія і США.