В РФ взрыв в Керчи объявили терактом

Следственный комитет Российской Федерации назвал взрыв в политехническом колледже оккупированной Керчи терактом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Следком РФ.

Как сообщается, на данный момент по факту взрыва в Керчи открыто уголовное дело.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по факту взрыва в одном из колледжей города Керчи по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», - говорится в сообщении.

По данным российского следствия, в столовой колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

Вместе с тем, в Следкоме РФ не называют число погибших и пострадавших. В сообщении российского ведомства лишь отмечается, что на данный момент информация о пострадавших уточняется, большая часть из них - подростки.

Сформирован штаб из сотрудников Следкома, ФСБ и МВД России, проводится допрос свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения.

Сегодня в полдень в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. Изначально сообщалось, что в столовой учебного заведения произошел взрыв газа. Позже в антитеррористическом комитете РФ заявили о подрыве неуставновленного взрывного устройства. Кроме того, по словам очевидцев, перед взрывом на территории колледжа был замечен неизвестный с оружием.

На данный момент известно, что в результате взрыва погибли 10 человек, еще 50 получили ранения.