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На місці катастрофи Су-27 знайшли «чорну скриньку»
Бортовий самописець військового винищувача Су-27, який 16 жовтня зазнав катастрофи, знайшли.
Про це заявив міністр оборони Степан Полторак журналістам після засідання Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Учора сталася трагедія - льотчики загинули. Причини аварії поки що не відомі. Що стосується літака - він у цьому році в липні пройшов ремонт і ми його отримали із заводу. «Чорну скриньку» знайшли і зараз проводиться розслідування», - сказав міністр.
Як повідомлялося, 16 жовтня на території Вінницької області, неподалік селища Уланів Хмільницького району, впав військовий винищувач Су-27УБ. Обидва пілоти літака загинули.
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