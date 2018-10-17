На місці катастрофи Су-27 знайшли «чорну скриньку»

Бортовий самописець військового винищувача Су-27, який 16 жовтня зазнав катастрофи, знайшли.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак журналістам після засідання Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Учора сталася трагедія - льотчики загинули. Причини аварії поки що не відомі. Що стосується літака - він у цьому році в липні пройшов ремонт і ми його отримали із заводу. «Чорну скриньку» знайшли і зараз проводиться розслідування», - сказав міністр.

Як повідомлялося, 16 жовтня на території Вінницької області, неподалік селища Уланів Хмільницького району, впав військовий винищувач Су-27УБ. Обидва пілоти літака загинули.