Путин ободрил россиян: ядерная война – кратчайший для них путь в рай

Кремлевский маньяк утешил «146 миллионов своих единомышленников».

Президент России Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 18 октября, заявил, что ни он, ни россияне не боятся никаких конфликтов. А у жителей страны есть предрасположенность — отдать жизнь за страну, сообщает Сноб.

Путин сказал, что до сих пор считает себя националистом в «лучшем смысле этого слова». «Это не пещерный национализм, который ведет к развалу. У меня 146 миллионов единомышленников», — подытожил Путин.

Путин подчеркнул, что Россия — одна из крупнейших ядерных держав, которая совершенствует свои ударные комплексы: некоторые уже стоят на вооружении, некоторые, например, «Авангард» скоро поступят.

«Мы обогнали наших партнеров и конкурентов в этой сфере», — добавил президент, напомнив, что только у России есть гиперзвуковое оружие.

Говоря о том, что будет, если по России нанесут ядерный удар, Путин заявил: «Мы — жертвы агрессии и как мученики попадаем в рай. А они просто сдохнут».