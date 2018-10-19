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Доба ООС: знищено двох та поранено чотирьох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 19 жовтня 2018 року говориться:

«Упродовж минулої доби, 18 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог двічі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Луганське, Невельське, Новомихайлівка, Степне, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

На опорний пункт наших військ поблизу Новомихайлівки противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 мм. Позиції Об'єднаних сил в районі Чермалика окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру. У Лебединському по наших захисниках вівся вогонь протитанковими керованими ракетами.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та чотирьох поранено.

Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Авдіївка, Гнутове та Водяне з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення».


"ОБКОМ"

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19 Октября 2018 09:04

 

 

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