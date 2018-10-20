Доба ООС: знищено чотирьох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 20 жовтня 2018 року говориться:

«Упродовж минулої доби, 19 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог тричі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями - три рази вів прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях наших військ в районах Кримського, Авдіївки та Гнутового.

Також противник продовжує застосування гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли підрозділів Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Гранітне, Павлопіль, Водяне, Гнутове та Лебединське.

В ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Стан його здоров’я задовільний.

За даними розвідки, протягом 19 жовтня, чотирьох окупантів знищено та ще двох поранено.

Від початку доби ворог вогневої активності не проявляв».