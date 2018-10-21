Доба OОС: поранено одного військовослужбовця

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 21 жовтня 2018 року говориться:

«Упродовж минулої доби, 20 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ з великокаліберних кулеметів,стрілецької зброї та гранатометів різних систем. В одному з випадків, в районі Гнутового, противник застосував протитанкову керовану ракету.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Шуми, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Мар’їнка, Тарамчук, Новомихайлівка, Красногорівка, Гнутове, Лебединське та Широкине.

Також увечері з непідконтрольної території поблизу КПВВ «Майорськ», було здійснено постріли зі стрілецької зброї. В результаті цього пошкоджено повітряний балон надувного модуля. В наметі у цей час знаходились цивільні громадяни. На щастя, постраждалих немає.

Та, на жаль, в ході незаконних ворожих дій по всій лінії зіткнення сторін, отримав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Найактивніше ворог застосовував зброю на Донецькому та Маріупольському напрямках. Тут наші військові, заради збереження свого здоров’я та життя, змушені були адекватно відповідати на вогонь противника.

За даними розвідки, протягом доби одного з окупантів знищено та ще чотирьох - поранено.

За поточну добу, станом на 7-у ранку, противник здійснив обстріл наших позицій у районі Попасної. Втрат серед українських воїнів не допущено».