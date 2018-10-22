Доба ООС: поранено ще трьох українських військовослужбовців

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведення станом на 07:00 22 жовтня говориться:

«Упродовж минулої доби, 21 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог тричі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Кримське, Попасна, Шуми, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Красногорівка, , Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське та Широкине.

На опорний пункт наших військ поблизу Водяного, що на Маріупольському напрямку, противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 мм, гранатометів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районах Кримського та Широкиного окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру, а поблизу Щастя по наших захисниках застосовано стрілецьку зброю.

За даними розвідки, протягом доби 8 окупантів знищено та ще 2 поранено.

На жаль, троє воїнів зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень.

Від початку доби ворог з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснив обстріл наших позицій у районі Новотроїцького».


"ОБКОМ"

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22 Октября 2018 10:03

 

 

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