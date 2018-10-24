В оккупированном Донецке арестован экс-секретарь горсовета и графоман Богачев

Избежавший в Украине наказания за свои деяния экс-«регионал» угодил в «народные» застенки.

В оккупированном Донецке арестовали бывшего до 2014 года секретарем городского совета Сергея Богачева. Об этом говорится в анонимных сообщениях в социальной сети, передает Остров.

Эту же информацию фактически подтверждает сбежавший в Россию сепаратист Руслан Мармазов.

«В Донецк поехал Сергей Богачев, писатель, историк и бывший секретарь нашего городского совета. У него там родители, старенькие, больные, да и вообще, надо бы опекать. Рассказывают страшное и нелепое, мол, приняли и заперли человека. Надеюсь, ерунда и провокация. Но пробуем дозвониться, и не получается», - написал он.

Сергей Богачев – до 2014 года активный функционер Партии регионов, никогда не скрывавший своих пророссийских взглядов, член Союза писателей России.

В 2016 годe было начато досудебное расследования в отношении ряда бывших донецких чиновников, подозреваемых в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.258-3 УК Украины (создание террористической группы или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации). В том числе проверка проводилась в отношении бывшего секретаря Донецкого городского совета Сергея Богачева. Состава преступления в его действиях обнаружено не было.

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