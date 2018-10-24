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Набуло чинності рішення про заборону продажу алкоголю у Києві у нічний час
Заборонено продаж алкоголю з 23:00 до 10:00.
Відповідне рішення Київради 24 жовтня опубліковано в комунальній газеті «Хрещатик», передає РБК-Україна.
Рішення стосується про заборону торгівлі столовим вином, пивом (крім безалкогольного), алкогольними та слабоалкогольними напоями в магазинах.
«Заборона не поширюється на ресторани, кафе і бари», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 27 вересня Київрада ухвалила рішення, яке передбачає заборона продажу спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00. За проголосували 77 із 85 депутатів.
Згідно з рішенням, заборона стосується пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових. Але він не буде поширюватися на заклади ресторанного господарства - кафе, бари, заклади громадського харчування.
Раніше Київрада вже приймала рішення про заборону продажу алкоголю вночі, але їх скасовували через суд.
У квітні президент України підписав прийнятий Верховною Радою закон, який надає органам місцевого самоврядування повноваження встановлювати обмеження продажу алкогольних напоїв.
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