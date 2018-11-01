РФ ввела санкции против украинских граждан и компаний

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении «специальных экономических мер» в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ, передает ТАСС.

«Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц», - говорится в сообщении правительства РФ.

В приложении к постановлению указано, что санкции распространяются, в частности, на сына президента Украины Алексея Порошенко, глава МВД Украины Арсена Авакова, главу «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, главу Генштаба ВСУ Виктора Муженко, генпрокурора Украины Юрия Луценко, министр обороны Степана Полторака, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, замглавы Администрации президента Константина Елисеев, экс-премьера Украины Арсения Яценюка, на Дмитрия Яроша, Олега Тягнибока, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко.

Также в перечень вошли судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины, говорится в сообщении кабмина РФ.

Как отмечается, «контрмеры направлены на противодействие недружественным действиям Киева в отношении российских граждан и компаний и могут быть отменены, если Украина отменит свои санкции».