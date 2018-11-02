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Конституційний Суд відмовився оцінювати конституційність мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення
1 листопада Велика палата КС на засіданні розглядала питання про відкриття конституційного провадження за конституційним поданням 69 депутатів Верховної Ради щодо відповідності Конституції (конституційності) положень пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу.
Про це сказано в повідомленні суду, передають Українські Новини.
Зазначено, що прийнято постанову КС про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.
Таким чином, суд відмовився оцінювати конституційність мораторію.
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