Конституційний Суд відмовився оцінювати конституційність мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру? Національна поліція (9) Генеральна прокуратура (4) Національне антикорупційне бюро (59) Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3) Служба безпеки України (26) Головна військова прокуратура (4) Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (175) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ