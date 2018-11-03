Московский террорист Гиркин уверен, что российские каратели жестоко подавят бунт населения оккупированной части Донбасса

Бывший «министр обороны» «ДНР» Игорь Гиркин («Стрелков») признал, что Донецк наводнен российскими силовиками, которые готовы подавить бунты местного населения.

«Недовольство огромное. Но с другой стороны, в условиях боевых действий, когда любые беспорядки будут использованы врагом, они будут жестоко подавлены именно конкретно силовыми структурами республики при поддержке и, скорее всего, при непосредственном участии прибывших туда российских силовых подразделений. А они там реально есть. Мои бывшие коллеги там сейчас находятся. И представители МВД и Нацгвардии туда переброшены в достаточно большом количестве», - заявил Стрелков на канале «Сталинград», сообщает Остров, публикуя соответствующее видео.