 

12 ноября

19:02

Держдеп США про «вибори» в «ДНР» и «ЛНР»: ці утворення мають бути розформовані

16:31

У справі Катерини Гандзюк арештували екс-помічника нардепа

13:55

У Кривому Розі газовий бунт

10:57

ЄС не вважає учорашні події в ОРДЛО виборами

10:32

В ОРДЛО «переизбрали» ныне действующих главарей

08:30

Дoба ООС: втрати тільки у бойовиків

11 ноября

09:37

Усик захистив свій титул нокаутом

09:01

Доба ООС: загинули двоє українських військових, ще двох поранено

10 ноября

09:00

Доба ООС: загинули двоє українських бійців

09 ноября

19:16

Порошенко не прийняв заяву Луценка про відставку

16:00

Приватна справа: «Опоблок» не уповноважував Бойка зливатися з Рабиновичем

13:52

Організаторів «виборчого процесу» в ОРДЛО вже чекають на КПВВ

12:40

Гройсман обіцяє, що вже за три роки зарплатня керівника «Укрпошти» не буде «космічною»

12:07

«Оппоблок» и партия Рабиновича-Медведчука сошлись на одной «платформе»

08:50

Дoбa ООС: поранено двох військовослужбовців

08 ноября

21:27

У новому санкційному списку США - кримські санаторії, ТЕЦ і «міністерство» ОРЛО

14:41

Рада схвалила нову модель оподаткування легкових авто з іноземною реєстрацією

09:26

Доба ООС: трьох військовослужбовців поранено

07 ноября

20:01

В СБУ розповіли, що знайшли у Бережної і Волги

18:24

У військовій прокуратурі впевнені: причина вибухів на арсеналі в Ічні – диверсія

17:18

Луценко подав заяву про відставку

15:14

Суд відпустив екстрадованого екс-керівника агрохолдингу «Мрія» під особисте зобов'язання

10:48

Романа Сущенка етапували з Москви до колонії

09:28

Доба ООС: поранено одного військового

06 ноября

17:38

Делегація РФ у Мінську заявила, що визнає результати «виборів» в ОРДЛО

17:22

Луценко заявив, що вже отримав від Ради «вотум довіри»

16:02

Cорвано заседание АМКУ, посвященное рассмотрению дела о монополии «ДТЭК» Ахметова

15:21

НАБУ завершило расследование «дела Омеляна»

14:36

Рада створила ТСК для вивчення нападу на Катерину Гандзюк

13:05

Луценко пообіцяв сьогодні подати заяву про відставку

Романа Сущенка етапували з Москви до колонії

Незаконно засудженого до РФ українського журналіста Романа Сущенка етапували в колонію суворого режиму в Кіровській області.


Про це Укрінформу повідомила його донька Юлія Сущенко.

«Батька етапували в ФКУ ІК-11 УФСІН Росії по Кіровській області (м. Кірово-Чепецьк, с. Утробіно). Таку інформацію Посольству України в Москві повідомили у ФСВП», - сказала вона.

За її словами, більш детальну інформацію про стан Сущенка можна буде дізнатися після візиту до нього консула або адвоката.

Ця колонія знаходиться за більш ніж тисячу кілометрів від Москви.

Зазначимо, сьогодні виповнився рівно місяць з моменту, коли Сущенка вивезли із СІЗО «Лефортово». Після цього він близько 10 днів перебував у збірному пункті в'язниці «Матросская тишина» в Москві, про що журналіст написав у листі рідним. Більше чотирьох тижнів про його місцезнаходження нічого не було відомо.

Як повідомлялося, власного кореспондента «Укрінформу» у Франції Романа Сущенка, в порушення міжнародних правил, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили звинувачення у шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ це спростували.

Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії залишив це рішення без змін.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

07 Ноября 2018 10:48

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (9)

Генеральна прокуратура (5)

Національне антикорупційне бюро (65)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3)

Служба безпеки України (27)

Головна військова прокуратура (4)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (187)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 