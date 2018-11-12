ЄС не вважає учорашні події в ОРДЛО виборами

Європейський Союз вважає «вибори», проведені 11 листопада на непідконтрольних уряду територіях «ЛНР» та «ДНР», незаконними і нелегітимними, та не визнає їх, йдеться в заяві високого представника від імені ЄС, оприлюдненій Представництвом ЄС в Україні у понеділок.

«ЄС засуджує ці «вибори», оскільки вони суперечать міжнародному праву, підривають зобов'язання сторін за Мінськими угодами та порушують суверенітет і законодавство України. Мінські угоди передбачають проведення виключно місцевих виборів у рамках українського законодавства, а також згідно зі стандартами та за умови моніторингу ОБСЄ. Згадані причини роблять ці так звані вибори недійсними», - йдеться в заяві.

При цьому ЄС підтверджує свою повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і нагадує, що виконання Мінських угод усіма сторонами залишається ключовою умовою для стійкого політичного врегулювання конфлікту на сході України та підкреслює відповідальність РФ у цьому питанні.

«Ми очікуємо, що РФ максимально ефективно використає свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує. Положення Мінських угод мають бути негайно виконані в повному обсязі, включно з повним припиненням вогню та відведенням важкого озброєння, з метою створення необхідних умов для перехідного процесу шляхом проведення місцевих виборів, передбачених цими угодами», - йдеться в заяві.