У Кривому Розі газовий бунт

Невідомі зірвали пломби на 5 з 6 котелень і почали несанкціонований відбір газу в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар «Криворіжгазу» Дар'я Орлова.

За її словами, вранці 12 листопада в приміщення газорозподільної компанії «Криворіжгаз» увірвалися невідомі з вимогою почати постачання газу на котельні в місті.

Вони також почали палити шини біля будівлі підприємства і заблокували доступ пожежних машин до нього.

Орлова підкреслює, що держпідприємство «Криворізька теплоцентраль"»не домовилася з НАК «Нафтогаз України» про врегулювання питання заборгованості і відповідно НАК не дав номінацію на постачання газу теплоцентралі. Відповідно «Криворіжгаз» не отримав газ для постачань на ТЕЦ.

Прес-секретар зазначила, що технічний директор і головний інженер підприємства проводили переговори з вийшли в будівлю людьми і заявляли, що підприємство готове разом з теплоцентраллю і місцевою владою брати участь в переговорах з «Нафтогазом», щоб врегулювати ситуацію і іншого шляху вирішення проблеми немає.

Але, Орлова наголосила, що їх позиція не була почута і опоненти на діалог не пішли.

В результаті були зірвані пломби на 5 з 6 котелень в місті, і «Криворіжгаз» зафіксував падіння тиску в мережах, що свідчить про початок несанкціонованого відбору газу.

При цьому, аварійні бригади «Криворіжгазу» не допускаються на об'єкти, і вчора на працівників було скоєно напад.

В підсумку сьогодні керівництво підприємства побоюючись за життя і здоров'я своїх співробітників прийняло рішення не виводити їх на роботу.

«Це може призвести до технологічної катастрофи», - резюмувала Орлова.

Вона підкреслила, що «Криворіжгаз» діє строго у відповідність законодавства та закликала теплоцентраль активізувати діалог з «Нафтогазом» замість того, щоб підштовхувати людей до незаконних дій стосовно співробітників «Криворіжгазу».

Нагадаємо, що частину Кривого Рогу з населенням в півмільйона жителів залишилася без опалення через відмову «Нафтогазу» поставляти газ підприємству «Теплоцентраль» через борги попередніх періодів.

Без тепла в Кривому Розі залишаються 2011 будинків, 78 шкіл, 75 садків, 22 лікарні, 30 об'єктів соцкультпобуту, військова частина 3011. Всі вони обслуговуються державним підприємством «Криворізька теплоцентраль», якою «Нафтогаз» не виділив номінацій на постачання газу.