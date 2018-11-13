Суд приостановил производство о самострое УПЦ Московского патриархата возле руин Десятинной церкви Окружной административный суд Киева поддержал религиозную общину УПЦ МП, которая построила «монастырь» у самого фундамента Десятинной церкви.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. Сегодня в 9.30 раз началось судебное заседание по законности регистрации МАФов. Вначале адвокат религиозной общины подал ходатайство относительно письма заместителя министра юстиции, в котором признано, что МАФы были зарегистрированы с нарушениями. Адвокат указывает, что замминистра не имел таких полномочий. Эта зацепка стала предметом нового административного производства против представителя Министерства юстиции. На основании того, что в отдельном судебном процессе оспариваются полномочия замминистра, судья Евгений Аблов вынес решение в поддержку религиозной общины, приостановив производство об отмене регистрации права собственности на МАФ на территории Нацмузея. Народный депутат Игорь Луценко, подававший иск, так прокомментировал решение: «Конечно, нами будет подаваться апелляция. Данный МАФ был зарегистрирован мошенническим способом, нарушения очевидны. Найдена процессуальную зацепку, которая и позволит рассматривать это дело до бесконечности. Я вижу предвзятое отношение судьи Аблова, вижу влияние людей, которые поддерживают всю эту так называемую религиозную общину. Эти мошенники продолжают влиять на суд». Адвокат религиозной общины Попович отметил: «Конечно, я доволен решением суда. С самого начала подчеркивал, что это исключительно политический процесс, который нужен людям, которые его начали, чтобы постоянно быть в телеэфире. Национальный исторический музей понимает, что уже прошел значительный срок. С 2013 года признано право собственности, поэтому иск был подан по политическим мотивам. Мы обжалуем письмо, потому что у заместителя министра юстиции отсутствуют полномочия определять, законно выданное право собственности или нет». Генеральный директор Национального музея истории Украины Татьяна Сосновская заявила, что адвокат религиозной общины манипулирует фактами. «Адвокат Попович сказал, что это политическое решение. На самом деле в 2012 году политическим решением было наблюдать за строительством на территории музея МАФа, у которого не было никаких разрешений и согласований. Адвокат Попович манипулирует фактами, что у них было решение о праве собственности. В 2013 году оно предоставлялось на три временных вагончика. Полученное позднее свидетельство, выданное мошеннически, долго скрывалось. Мой предшественник даже не знал, что оно есть. Это парадоксально, но адвокат предоставляет суду недостоверную информацию! Религиозная община укоренилась на нашей территории. Но мы и дальше будем бороться пытаться избавиться от этого соседства», - сказала она. Напомним, иск касается построек, сооруженных УПЦ МП в 2012 году на территориии Национального музея истории Украины. Во владении религиозной общины в феврале 2012-го были переданы три временных сооружения - МАФа (вагончика). Однако в госреестре вещевых прав числится капитальное сооружение вдвое больше по площади, чем МАФы, на которое по факту нет документов о праве собственности. «Монастырь», который здесь действует, отсутствует в госреестре религиозных учреждений. В январе 2018 года архитекторы-активисты Алекcей Шемотюк и Александр Горбань устроили акцию протеста против незаконного сооружения, совершив поджог дверей «монастыря». После этого факт существование построек на территории музея получил новый резонанс. Министерство культуры Украины, Национальный музей истории Украины и народный депутат Игорь Луценко подали иск о признании построек незаконными. Министерство юстиции в суде, который состоялся 10 сентября, поддержало ходатайство религиозной общины, выступающей за сохранение незаконно установленных сооружений возле руин Десятинной церкви.

"ОБКОМ" Версия для печати 13 Ноября 2018 12:05 Опубликовать Tweet





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