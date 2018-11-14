«Нафтогаз» пояснив, чому без тепла залишилися Кривий Ріг, Сміла, Шепетівка та інші міста

НАК «Нафтогаз України» станом на вечір 13 листопада не мала можливості надати номінації на газ 22 теплопостачальним підприємствам, зокрема 12 великим, у дев'яти регіонах, тоді як 1146 інших теплопостачальних підприємств на цей момент вже купували газ на пільгових умовах.

«Ключові проблемні ситуації з виробниками тепла наразі склалися у Кривому Розі, Херсонській області, містах Сміла, Сєвєродонецьк, Первомайськ та Шепетівка», - констатує НАК у прес-релізі.

Компанія пояснює, що виробники тепла в цих містах накопичили значну заборгованість, не дотримуються графіків її погашення або в попередньому періоді розрахувалися з «Нафтогазом» менше ніж за 90% використаного газу.

«Доти, доки ці підприємства не виконають ці вимоги законодавства, «Нафтогаз» не може надати їм номінації на газ на пільгових умовах, визначених Кабінетом Міністрів», - наголошується в повідомленні НАК.

Згідно з ним, борг Криворізької, Сєверодонецької та Херсонської ТЕЦ, що належать державі, становить відповідно 1056,9 млн грн, 449 млн грн і 354,5 млн грн, і для відновлення постачань газу необхідно сплатити відповідно 374 млн грн, 66,4 млн грн і 95, 1 млн грн.

У Смілі, Первомайську та Шепетівці теплопостачальними підприємствами виступають ТОВ «Сміла Енергоінвест», КП «Первомайськтеплокомуненерго» та ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» із боргами відповідно 85,5 млн грн, 42,8 млн грн і 56 млн грн. «Нафтогаз» зазначає, що у постачальника тепла в Смілі відсутнє підтвердження прав на користування теплогенерувальними потужностями, а в Первомайську та Шепетівці для відновлення постачань газу необхідно заплатити відповідно 7,1 млн грн та 22,3 млн грн.

Серед інших проблемних регіонів «Нафтогаз» назвав П'ятихатки (для початку газопостачання необхідно сплатити 1,8 млн грн), Бердянськ (0,8 млн грн), Фастів (3,5 млн грн), Кропивницький (37,2 млн грн), Києво-Святошинський район (4,2 млн грн) та абонентів ОКП «Донецьктеплокомуненерго» в Донецькій області (268 млн грн).

«Нафтогаз» зазначає, що в більшості випадків накопичення значної заборгованості та зрив графіка її погашення є наслідком бездіяльності місцевих органів влади, і сподівається, що місцеві органи влади та керуючі цих підприємств невідкладно приєднаються до вирішення проблеми.

У ситуації з Херсонською, Криворізькою та Сєверодонецькою ТЕЦ відповідальність несе Фонд держмайна, в управлінні якого перебувають ці підприємства, тому ситуація з ними може бути врегульовано лише за участю Кабміну, додає НАК.

«Нафтогаз» нагадує, що обов'язковими умовами пільгового постачання газу виробникам тепла, згідно з постановою Кабміну, є підписання договору з «Нафтогазом» і виконання хоча б однієї з умов: рівень розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій і без урахування штрафних санкцій), укладання та виконання договору реструктуризації, узгодження з «Нафтогазом» і місцевою владою графіка погашення заборгованості до 2021 року, його виконання та оплата поточних платежів.