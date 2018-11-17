Доба ООС: ситуація напружена, втрат немає

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні на 07:00 17 листопада говориться:

«Упродовж минулої доби, 16 листопада, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 10 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому шість разів ворог застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Вільний, Луганське, Новолуганське, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Широкине.

З мінометів 82-го та 120-го калібрів ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил на Світлодарському напрямку поблизу Новолуганського та на Попаснянському напрямку в районі населеного пункту Вільний. Міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети противник застосував також на Приазов'ї, обстрілявши позиції підрозділів українських військ біля Широкиного.

В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

За даними розвідки, протягом 16 листопада, 2 окупантів було поранено».